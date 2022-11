IDOMED encerra período de inscrição do Vestibular 2023

Termina nesta segunda-feira, dia 7 de novembro, o período de inscrição para o Vestibular Unificado de Medicina 2023 para ingresso nas instituições do IDOMED (Instituto de Educação Médica). Ao todo, estão sendo ofertadas 775 vagas para ingresso no primeiro semestre de 2023.

De acordo com as orientações do edital, as inscrições devem ser feitas via internet, exclusivamente por meio do site da Econrio (Empresa de Concursos Rio de Janeiro), que é responsável por realizar o processo seletivo. Para efetivar o cadastro, os candidatos devem realizar o pagamento da taxa de inscrição dentro do prazo estabelecido.

Modalidades de Seleção

Conforme o edital, o Vestibular Unificado 2023 contará com duas modalidades de seleção: vestibular tradicional ou aproveitamento das notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio). O candidato deve escolher a modalidade no momento da inscrição.

A aplicação de provas para os inscritos no vestibular tradicional será online e está marcada para o dia 15 de novembro. O link para realização das provas será informado através da publicação do Cartão de Confirmação de Inscrição.

De acordo com o edital, a prova será composta por uma redação em Língua Portuguesa e por 30 questões objetivas sobre disciplinas de Linguagens, Matemática, Ciências da Natureza e Ciências Humanas.

Vagas e resultados

Das 775 vagas ofertadas nas instituições do IDOMED, 385 são para a modalidade de seleção via notas do Enem. Outras 390 são para aqueles que optaram pelo vestibular em andamento. As oportunidades estão distribuídas entre 16 Instituições de Ensino Superior – Estácio, FAPAN, FAMEAC, UniFacid e FAMEJIPA.

Conforme o cronograma, a publicação do resultado final, com a lista de aprovados, está prevista para o dia 28 de novembro. Os convocados deverão realizar as matrículas nos dias 29 e 30 de novembro.

Acesse o site do IDOMED para mais informações.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também Unitins encerra nesta segunda-feira (7) o período de inscrição do Vestibular 2023/1; saiba mais.