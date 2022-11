IFAC abre período de inscrição do Processo Seletivo 2023

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Acre (IFAC) abriu nesta terça-feira, dia 8 de novembro, as inscrições para o Processo Seletivo 2023, que visa a seleção de novos alunos para os cursos técnicos dos campi Baixada do Sol, Cruzeiro do Sul, Rio Branco, Sena Madureira, Tarauacá e Xapuri.

De acordo com o cronograma, os interessados poderão realizar as inscrições até o dia 26 de dezembro. Conforme orientações dos editais, as inscrições devem ser feitas virtualmente, por meio do site de seleções do IFAC. Não há cobrança de taxa de inscrição.

Seleção

Os editais estabelecem ainda que a seleção dos inscritos não contará com a aplicação de provas. O IFAC vai selecionar os novos alunos a partir da análise do Histórico Escolar. Desse modo, serão avaliadas as notas dos inscritos nas disciplinas de Língua Portuguesa e Matemática.

Os candidatos aos cursos técnicos integrados deverão apresentar o histórico referente ao Ensino Fundamental II, enquanto os inscritos para os cursos subsequentes serão avaliados pelas notas obtidas durante o Ensino Médio.

Os cursos Técnicos Integrados ao Ensino Médio são voltados para os candidatos que concluíram o Ensino Fundamental II. Podem concorrer às vagas ofertadas os estudantes com até 17 anos de idade. Já os cursos Subsequentes são para os candidatos que já concluíram o Ensino Médio e buscam formação técnica.

Vagas e resultado

A oferta total do IFAC é de 1.425 vagas para ingresso no primeiro semestre letivo de 2023. Há oportunidades para os cursos Integrados e Subsequentes ministrados nos seis campi do Instituto.

De acordo com o cronograma, a publicação da classificação geral do Processo Seletivo 2023 está prevista para o dia 13 de janeiro de 2023, a partir das 17h. Os convocados em 1ª chamada deverão realizar as matrículas até o dia 20 seguinte.

Veja mais informações no edital do PS 2023.

