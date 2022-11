IFAL recebe inscrições do Processo Seletivo 2023

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Alagoas (IFAL) está com inscrições abertas para o Processo Seletivo 2023 para cursos de ensino médio integrado de oito campi. De acordo com o cronograma, o período de inscrição segue aberto até o dia 27 de novembro.

Conforme as orientações do edital, as inscrições são gratuitas e devem ser feitas online, exclusivamente por meio do site do Instituto.

Podem se inscrever os estudantes que tenham concluído o Ensino Fundamental ou equivalente até a data da matrícula já que os cursos ofertados são na modalidade Integrado ao Ensino Médio.

Processo Seletivo 2023

Segundo os editais, a seleção dos inscritos no Processo Seletivo 2023 será feita por meio de análise de histórico acadêmico dos candidatos. São critérios de avaliação a maior média em Língua Portuguesa e maior idade. Portanto, os estudantes deverão anexar o histórico escolar com o registro das notas.

De acordo com os editais, a oferta total do IFAL é de 932 vagas. As oportunidades são para as unidades Benedito Bentes, Maragogi, Marechal Deodoro, Murici, Rio Largo, Santana do Ipanema, São Miguel dos Campos e Piranhas.

Há vagas para os seguintes cursos: Logística, Agroecologia, Hospedagem, Meio Ambiente, Guia de Turismo, Agroindústria, Informática, Administração, Agropecuária, Eletroeletrônica e Informática para Internet. O edital indica ainda que há reserva de vagas para candidatos que se autodeclararem pretos, pardos ou indígenas, de outras etnias, e/ou pessoas com deficiência (PcD).

Conforme o cronograma, a divulgação do resultado final, com a lista de candidatos classificados dentro do limite de vagas, está prevista para o dia 2 de dezembro.

Acesse os editais do PS 2023 para mais informações.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também IFG encerra nesta quarta (16) o período de inscrição para o Vestibular Enem 2023/1; saiba mais.