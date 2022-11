IFBA prorroga período de inscrição do Processo Seletivo 2023

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA) prorrogou o período de inscrição para o Processo Seletivo (Prosel) 2023. Inicialmente, as inscrições chegariam ao fim na última sexta-feira (11). Com a prorrogação, os interessados poderão se inscrever até o dia 18 de novembro.

Os interessados devem se inscrever via Internet, exclusivamente por meio do site do IFBA. Conforme o edital, poderão se inscrever os estudantes que tenham concluído as etapas de ensino necessárias para cada modalidade de curso.

Para os cursos integrados, podem se inscrever os estudantes que possuem ensino fundamental completo, enquanto para os cursos subsequentes é exigido o ensino médio completo.

Prosel 2023

A classificação e seleção dos inscritos será feita através da análise do histórico escolar. Portanto, no momento da inscrição, os estudantes deverão enviar o histórico escolar com o registro das notas exigidas pelo Instituto.

As séries e disciplinas consideradas para fins avaliativos variam de acordo com a modalidade do curso pretendido pelo candidato.

Para a seleção dos cursos integrados, serão considerados as médias das disciplinas de Português, Matemática, História e Geografia nos 6º, 7º e 8º anos do ensino fundamental. Para os cursos subsequentes, o IFBA vai avaliar as notas de Português e Matemática nos 1º e 2º anos do ensino médio.

Oferta de vagas

A oferta total do IFBA é de 5 mil vagas para os cursos técnicos integrados e subsequentes. Há reserva de vagas segundo estabelece a Lei de Cotas, ou seja, para estudantes egressos de escolas da rede pública, com recorte de renda e percentual para pretos, pardos, indígenas e para pessoas com deficiência (PcD).

As oportunidades estão distribuídas entre os campi de Barreiras, Brumado, Euclides da Cunha, Eunápolis, Feira de Santana, Ilhéus, Irecê, Jacobina, Jequié, Juazeiro, Lauro de Freitas, Paulo Afonso, Porto Seguro, Salvador, Santo Amaro, Santo Antônio de Jesus, Seabra, Simões Filho, Valença, Ubaitaba e Vitória da Conquista.

Acesse o site do IFBA para mais informações.

