IFCE divulga oferta de mais de 3 mil vagas para o SiSU 2023/1

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Ceará (IFCE) divulgou o termo de adesão ao Sistema de Seleção Unificada (SiSU) do primeiro semestre de 2023. De acordo com o documento, a oferta total do IFCE é de 3.389 vagas para ingresso do primeiro semestre letivo de 2023.

O termo de adesão indica ainda que há vagas para 100 cursos de graduação. As oportunidades estão distribuídas entre os campi de Acaraú, Aracati, Baturité, Boa Viagem, Camocim, Canindé, Caucaia, Cedero, Cratéus, Crato, Fortaleza, Horizonte, Iguatu, Itapipoca, Jaguaribe, Juazeiro do Norte, Limoeiro do Norte, Maracanaú, Maranguape, Morada Nova, Paracuru, Quixadá, Sobral, Tabuleiro do Norte, Tauá, Tianguá, Ubajara e Umirim.

Do total das vagas, 1.670 serão ofertadas em ampla concorrência, ou seja, para o público geral. O IFCE reserva outras 1.713 vagas de acordo com a Lei de Cotas (Lei nº 12.711/2012). Portanto, são vagas exclusivas para candidatos que cursaram todo o Ensino Médio em escolas da rede pública, com percentual para pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência (PcD).

SiSU 2023/1

A classificação do SiSU 2023/1 será feita a partir do desempenho dos candidatos no Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022. Portanto, só poderão se inscrever os estudantes que tenham feito as provas do Enem aplicadas pelo Inep nos dois últimos domingos, dias 13 e 20 de novembro. No entanto, estudantes que fizeram o exame como treineiros não poderão participar.

De acordo com o Ministério da Educação, a divulgação do edital do SiSU 2023/1 só será feita após a publicação do resultado do Enem 2022. Conforme o calendário do Inep, o resultado do exame está previsto para 13 de fevereiro de 2023.

Desse modo, as inscrições para o SiSU 2023/1 serão recebidas no final de fevereiro, por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

