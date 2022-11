IFES vai ofertar quase 2 mil vagas no SiSU 2023/1

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo (IFES) divulgou o termo de adesão ao Sistema de Seleção Unificada (SiSU) do primeiro semestre de 2023. Conforme estabelecido no termo de adesão, a oferta total do Instituto será de 1.985 vagas.

As oportunidades são para 52 cursos, que estão distribuídas por 20 campi do IFES. São eles: Alegre, Aracruz, Barra de São Francisco, Cachoeiro de Itapemirim, Cariacica, Centro-Serrano, Colatina, Guarapari, Ibatiba, Linhares, Nova Venécia, Piúma, São Mateus, Serra, Viana, Venda Nova do Imigrante, Vila Velha e Vitória.

De acordo com IFES, metade das vagas estão reservadas segundo a Lei de Cotas (Lei nº 12.711/2012). Portanto, serão vagas exclusivas para estudantes oriundos de escolas públicas, com recorte de renda e percentual para pretos, pardos e indígenas. Veja aqui a lista de cursos ofertados pelo IFES.

Inscrições do SiSU 2023/1

De acordo com o Ministério da Educação, a divulgação do edital do SiSU 2023/1 será feita apenas após a liberação do resultado do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022. A seleção dos inscritos será feita exclusivamente por meio das notas dessa última edição do exame. Portanto, só poderão participar os estudantes que fizeram o Enem 2022.

O Inep aplicou as provas do Enem 2022 nos dois últimos domingos, dias 13 e 20 de novembro. Segundo o cronograma, a divulgação do resultado do exame está prevista para o dia 13 de fevereiro de 2023.

As inscrições para o SiSU 2023/1 estão previstas para o período de 14 a 17 de fevereiro de 2023. Os interessados poderão se inscrever de forma gratuita por meio do Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

