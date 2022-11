Iffluminense (RJ) prorroga inscrições para concurso com salários de até R$ 9,6 mil

Os interessados em concorrer a uma das vagas oferecidas pelo Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Fluminense – Iffluminense, no estado do Rio de Janeiro, pode contar com um prazo extra para realizar a inscrição.

Isso porque o edital foi retificado. Com a alteração as inscrições passam a ser aceitas até o dia 10 de novembro de 2022.

As oportunidades são para cargos dentro de diversas áreas para profissionais de nível médio/técnico e superior.

Os salários vão de R$ 1.945,07 a R$ 9.616,18 mensais.

A banca responsável pela organização do concurso é a Instituto AOCP.

Vagas e salários Iffluminense – RJ

Ao todo, o Iffluminense oferece 79 vagas para contratação imediata.

Desse total de vagas, 25 para cargos de ensino médio/técnico e 54 para carreiras de nível superior.

Confira a disponibilidade de vagas por cargo a seguir:

Nível médio/técnico

Assistente de Alunos – 3 vagas;

Assistente em Administração – 16 vagas;

Técnico em Enfermagem – 1 vaga;

Técnico de Laboratório/Área: Química – 1 vaga;

Técnico de Laboratório/Área: Eletromecânica – 1 vaga;

Técnico de Tecnologia da Informação – 3 vagas.

Nível Superior

Analista de Tecnologia da Informação – 3 vagas;

Engenheiro/Área: Segurança do Trabalho – 1 vaga;

Médico (1); Médico/Área: Medicina do Trabalho – 1 vaga;

Técnico em Assuntos Educacionais – 1 vaga;

Professor do Ensino Básico, Técnico e Tecnológico – Arquitetura e Urbanismo – 3 vagas;

Atendimento Educacional Especializado – 1 vaga;

Controle e Automação – 4 vagas;

Dança – 1 vaga;

Design Gráfico – 1 vaga;

Direito – 1 vaga;

Educação Física – 1 vaga;

Eletrotécnica – 4 vagas;

Enfermagem – 2 vagas;

Engenharia da Computação – 2 vagas;

Engenharia Elétrica – 1 vaga;

Filosofia –2 vagas;

Física – 1 vaga;

Geografia – 1 vaga;

História – 1 vaga;

Informática Educativa – 1 vaga;

Língua Portuguesa – 3 vagas;

Matemática – 4 vagas;

Mecânica I – 3 vagas;

Mecânica II – 2 vagas;

Português/Espanhol – 1 vaga;

Português/Literatura – 2 vagas;

Química (Engenharia) – 2 vagas;

Química (Licenciatura) – 2 vagas;

Segurança do Trabalho – 1 vaga.

Os salários oferecidos pelo Iffluminense variam entre R$ 1.945,07 a R$ 9.616,18, dependendo do cargo.

As vagas de nível médio/técnicos oferecem salários que vão de R$ 1.945,07 a R$ R$ 2.446,96 para uma jornada de 40 horas semanais.

Já para os cargos de nível superior, os salários variam entre R$ 4.472,64 a R$ 9.616,18 para o uma jornada de trabalho que varia entre 20 a 40 horas.

Para concorrer a uma das vagas do concurso do Iffluminense é necessário ter mais de 18 anos, ser brasileiro, estar em dia com a justiça eleitoral, o CPF regularizado e possuir a escolaridade mínima exigida para o cargo.

Inscrições Iffluminense – RJ

Os interessados em participar do concurso da Iffluminense têm até o dia 10 de novembro de 2022 para realizar a inscrição no certame.

O preenchimento da ficha de inscrição deve ser feito diretamente pelo site do Instituto AOCP.

O valor da taxa de inscrição para o concurso vai de R$ 80,00 a R$ 150,00 dependendo do cargo.

Etapas concurso Iffluminense – RJ

O concurso do Iffluminense avaliará os candidatos por meio de provas objetivas e práticas, ambas de caráter eliminatório e classificatório.

A prova objetiva é de caráter eliminatório e classificatório comum para todos os cargos e será composta por questões de múltipla escolha nas áreas de conhecimentos gerais (língua portuguesa, matemática e informática básica) e conhecimentos específicos que variam de acordo com o cargo pretendido.

A prova objetiva será aplicada no dia 11 de dezembro de 2022.

Clique aqui para ler o edital e consultar todo o conteúdo programático e o cronograma do concurso da Iffluminense.