IFG encerra período de inscrição do Vestibular Enem 2023/1

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Goiás (IFG) encerra na quarta-feira, dia 16 de novembro, o período de inscrição para o Vestibular via notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

De acordo com edital, os interessados deverão se inscrever via Internet, exclusivamente por meio do site do IFG. O edital estabelece ainda que a inscrição para este processo seletivo é gratuita.

Para se cadastrar no Vestibular Enem 2023/1, o candidato deverá acessar a página do Estude no IFG, escolher a seleção da qual deseja participar e preencher o formulário eletrônico de inscrição. É necessário informar todos os dados solicitados no requerimento, indicar a opção de curso e se deseja se inscrever para o Sistema Universal ou pela Reserva de Vagas.

Seleção

Conforme o edital, para a seleção via Enem, o IFG vai aceitar as notas das edições ocorridas entre os anos de 2013 e 2022. Os candidatos deverão informar a edição do exame que usará para fins de classificação no momento da inscrição.

Para os candidatos do curso superior de Licenciatura em Música, ofertado no Câmpus Goiânia, haverá também teste específico de habilidade em Música.

A oferta total do IFG para ingresso no primeiro semestre de 2023 é de 1.678 vagas, sendo 1.022 ofertadas através do Vestibular Enem e 656 para o Vestibular IFG, que contará com aplicação de provas em 4 de dezembro. De acordo com o Instituto, as oportunidades são para diversos cursos de graduação do IFG distribuídos nos seus 14 campi.

Conforme o cronograma, a publicação do resultado final do Vestibular IFG 2023 está prevista para 16 de dezembro. Já a divulgação do resultado do Vestibular Enem só será feita após a liberação dos desempenhos dos candidatos no Enem 2022, cuja aplicação das provas já está em andamento.

Acesse o edital na íntegra para mais informações.

