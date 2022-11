IFMA vai ofertar quase 2 mil vagas através do SiSU 2023/1

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão (IFMA) divulgou o termo de adesão ao Sistema de Seleção Unificada (SiSU) do 1º semestre de 2023. De acordo com o termo, a oferta total do IFMA será de 1.925 vagas para 50 cursos de graduação de diversas áreas.

O termo indica ainda que as vagas estão distribuídas em 17 campi: Alcântara, Açailândia, Bacabal, Codó, Santa Inês, São João dos Patos, São José de Ribamar, São Luís-Centro Histórico, São Luís-Maracanã, São Luís-Monte Castelo, São Raimundo das Mangabeiras, Timon, Zé Doca, Caxias, Coelho Neto, Imperatriz e Pedreiras.

Do total das vagas, o IFMA reserva 963 vagas de acordo com a Lei de Cotas (Lei nº 12.711/2012). Portando, há vagas exclusivas para candidatos oriundos de escolas da rede pública de ensino, com reserva de vagas e percentual para pretos, pardos, indígenas e pessoas com deficiência.

Há também reserva de 50 vagas para o cumprimento das ações afirmativas da instituição. As demais vagas são ofertadas em ampla concorrência.

SiSU 2023/1

Poderão se inscrever no SiSU 2023/1 os estudantes que fizerem as provas Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022, já que a seleção é feita a partir do aproveitamento do desempenho no exame. No entanto, não poderão participar os estudantes que fizerem o exame na condição de “treineiros”.

A aplicação do Enem 2022 teve início no último domingo (13). No próximo domingo, dia 20 de novembro, o Inep realizará o segundo dia de provas. O órgão ainda não informou a data de divulgação do resultado do exame.

De acordo com o Ministério da Educação, o edital do SiSU 2023/1 será liberado após a divulgação do resultado do Enem 2022. O período de inscrição do programa está previsto para ser em fevereiro de 2023.

