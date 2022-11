IFNMG abre período de inscrição do Processo Seletivo EAD 2023

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Norte de Minas Gerais (IFNMG) inicia nesta terça-feira, dia 15 de novembro, o período de inscrição para o Processo Seletivo 2023 para os cursos na modalidade de Educação a Distância. As inscrições são gratuitas e serão recebidas até o dia 15 de dezembro.

De acordo com as orientações do edital, as inscrições devem ser feitas online, exclusivamente por meio do preenchimento do formulário eletrônico disponível neste site.

Seleção

Ainda de acordo com o edital, o Processo Seletivo EAD 2023 conta com duas modalidades de seleção. Para as vagas destinadas aos professores da rede pública, a seleção levará em conta o tempo de serviço.

Já a seleção para o público em geral contará com uma etapa de análise do desempenho escolar e também com a aplicação de uma prova de redação. Desse modo, além de enviar o histórico escolar, com o registro das notas, os candidatos farão uma prova presencial.

Conforme o cronograma, a aplicação das provas está marcada para o dia 22 de janeiro de 2023. Os locais de prova serão nas cidades de Araçuaí, Diamantina, Montes Claros, Pirapora, Porteirinha, Salinas e Teófilo Otoni.

Vagas e resultados

A oferta total do IFNMG é de 200 vagas para ingresso nos cursos de licenciatura em Ciências Biológicas e licenciatura em Letras Libras. As vagas são ofertadas no âmbito do Sistema Universidade Aberta do Brasil (UAB).

As oportunidades estão distribuídas nos seguintes polos: Araçuaí, Carlos Chagas, Taiobeiras, Monte Azul, Teófilo Otoni, Buritizeiro, Corinto, Itamarandiba, Francisco Sá e Salinas.

A divulgação do resultado final do Processo Seletivo EAD 2023 está prevista para o dia 20 de fevereiro de 2023. O instituto ainda não informou a data de liberação da convocação e o período de matrículas.

Acesse o Portal do IFNMG para mais informações.

