IFPB ofertará mais de 1,5 mil vagas no SiSU 2023/1

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB) divulgou o termo de adesão ao Sistema de Seleção Unificada (SiSU) do primeiro semestre de 2023. O SiSU é realizado pelo Ministério da Educação (MEC) e classifica os participantes através das notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio).

De acordo com o termo de adesão, o IFPB vai ofertar 1.740 vagas nesta edição do SiSU. As oportunidades são para ingresso em 46 cursos de graduação e estão distribuídas nos campi Picuí, Cabedelo, Esperança, Cajazeiras, Campina Grande, João Pessoa, Guarabira, Patos, Princesa Isabel, Sousa e Monteiro.

O documento indica ainda que, do total de vagas ofertadas, 811 são destinadas a ampla concorrência, ou seja, para o público geral. Outras 871 vagas estão reservadas para estudantes de escolas públicas, conforme define a Lei de Cotas (Lei nº 12.711/2012). Portanto, há recorte de renda e percentual para pretos, pardos e indígenas.

O IFPB reserva ainda 58 vagas para as ações afirmativas. Candidatos estudantes que cursaram todo o ensino médio em escolas regulares e presenciais no estado da Paraíba possuem um bônus com um percentual de 10% na nota.

SiSU 2023/1

O MEC ainda não informou o período de inscrição para o SiSU 2023/1. A seleção é feita tradicionalmente a partir das notas obtidas pelos candidatos na última edição do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). Desse modo, as seleções do próximo ano serão através das notas do Enem 2022.

De acordo com o cronograma, o Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) vai realizar a aplicação das provas do Enem 2022 nos dias 13 e 20 de novembro. Ambas as versões (impressa e digital) serão nas mesmas datas e terão o mesmo nível de dificuldade.

Acesse o site do IFPB para mais informações.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também IFAC abre nesta terça-feira (8) o período de inscrição para Processo Seletivo 2023; saiba mais.