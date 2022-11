IFPI recebe inscrições do Vestibular 2023

O período de inscrição para o Vestibular 2023/1 do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Piauí (IFPI) está aberto. De acordo com o cronograma, os interessados poderão se inscrever até o dia 12 de dezembro.

As inscrições devem ser feitas online, exclusivamente por meio do site de seleção do IFPI. Para efetivar o cadastro, os candidatos não isentos deverão efetuar o pagamento da taxa de inscrição, cujo valor será de R$ 40, 00.

Os pedidos de isenção já foram recebidos pelo IFPI e o resultado já está disponível. Têm direito à isenção os estudantes que têm renda familiar igual ou inferior a R$ 1.818,00 per capta e que tenham cursado o ensino médio completo em escola pública ou em escola particular com bolsa integral.

Vestibular 2023

Segundo o cronograma, a aplicação das provas está marcada para o dia 15 de janeiro de 2023. De acordo com o edital, a prova será composta por 60 questões objetivas sobre disciplinas do Ensino Médio e por uma redação em Língua Portuguesa.

Os locais de prova serão nas seguintes cidades: Angical, Campo Maior, Cocal, Corrente, Floriano, Oeiras, Parnaíba, Paulistana, Pedro II, Picos, Piripiri, São João do Piauí, São Raimundo Nonato, Teresina, Uruçuí e Valença. A consulta aos locais de prova poderá ser feita a partir de 9 de janeiro.

Vagas e resultado

A oferta total do IFPI é de 2.265 vagas nesta edição do processo seletivo. As vagas são para 58 cursos ministrados em 17 campi. As oportunidades estão distribuídas entre os campi de 17 municípios.

De acordo com o cronograma, a publicação do resultado final do Vestibular 2023 está prevista para o dia 13 de fevereiro de 2023. O IFPI ainda não divulgou o período de matrícula dos classificados em 1ª chamada.

Acesse o site do IFPI para mais informações.

