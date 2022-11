IFPR aplica provas do Vestibular 2023 neste domingo (6)

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná (IFPR) realiza na tarde deste domingo, dia 6 de novembro, a aplicação das provas do Vestibular 2022/2023. De acordo com o edital, os portões de acesso aos locais de prova serão abertos às 12h30 e fechados às 13h30.

Os candidatos podem consultar os locais e prova através do Portal do Núcleo de Concursos. A aplicação acontecerá nas cidades do Paraná para as quais há oferta de vagas: Curitiba, Assis Chateaubriand, Campo Largo, Capanema, Cascavel, Colombo, Foz do Iguaçu, Irati, Ivaiporã, Jacarezinho, Jaguariaíva, Londrina, Palmas, Paranaguá, Paranavaí, Pinhais, Pitanga, Telêmaco Borba, Umuarama e União da Vitória.

Provas e orientações

Ainda de acordo com o edital, a prova será composta por uma redação em Língua Portuguesa e por 50 questões objetivas sobre as seguintes áreas:

Linguagens e Códigos : Língua Portuguesa e Língua Estrangeira;

: Língua Portuguesa e Língua Estrangeira; Ciências da Natureza : Física, Química e Biologia;

: Física, Química e Biologia; Matemática ;

; Ciências Humanas: História, Geografia, Filosofia e Sociologia.

Conforme as orientações do IFPR, os candidatos devem chegar aos locais de prova com antecedência. O Instituto exige a apresentação de documento oficial de identificação com foto para permitir o acesso aos locais de prova.

Para responder a avaliação, os candidatos poderão levar lápis, borracha e caneta esferográfica de ponta média e de tinta preta, fabricada com material transparente.

Vagas e resultados

A oferta total do Instituto é de 3.847 vagas para cursos técnicos e 2.784 para cursos de graduação de diversas áreas. Haverá reserva de vagas segundo estabelece a Lei de Cotas, ou seja, para estudantes egressos de escolas da rede pública, com recorte de renda e percentual para candidatos pretos, pardos e indígenas e para pessoas com deficiência (PcD).

A divulgação do resultado final do Vestibular 2022/2023 está prevista para o dia 21 de dezembro, com matrículas no período de 9 a 18 de janeiro de 2023.

Acesse o site do IFPR para mais informações.

