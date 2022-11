IFRJ publica resultado final do Processo Seletivo 2023

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio de Janeiro (IFRJ) publicou na tarde desta segunda-feira, dia 21 de novembro, o resultado final do Processo Seletivo 2023. Portanto, os candidatos já podem consultar a lista de classificados para os cursos concomitantes e subsequentes no site do IFRJ.

De acordo com o Instituto, a entrega de documentos dos candidatos classificados dentro do Sistema de Reserva de Vagas (SRV) – Grupos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 – está marcada para os dias 2, 5 e 6 de dezembro. Já os candidatos selecionados em Ampla Concorrência (AC) – Grupo 9 – deverão entregar a documentação no período de 7 a 9 de dezembro.

Os horários de atendimento variam de acordo com o campus. Os candidatos podem consultar os horários por meio desta página.

Como foi a seleção?

O Processo Seletivo 2023 visa o preenchimento de vagas em cursos da Educação Profissional Técnica de Nível Médio, oferecida de forma concomitante ou subsequente ao Ensino Médio, para os 1º e 2º períodos do ano letivo de 2023.

A seleção dos inscritos foi feita por meio de um sorteio público realizado entre os dias 9 e 11 de novembro. O procedimento foi feito de forma eletrônica.

Oferta de vagas

Ao todo, o IFRJ está ofertando 1.356 vagas em cursos de diversas áreas nesta edição do Processo Seletivo. O Instituto reserva parte das vagas para o sistema de cotas, que contempla estudantes de escolas da rede pública.

Desse modo, os candidatos puderam concorrer às vagas em Ampla Concorrência (AC) ou por meio Sistema de Reserva de Vagas (SRV), exclusivo para estudantes que cursaram o ensino fundamental integralmente em Escolas Públicas. Dentre as vagas do SRV, há percentual exclusivo para pretos, pardos, indígenas e para pessoas com deficiência.

Acesse o site do IFRJ para mais informações.

