IFRO recebe inscrições para o Processo Seletivo Unificado 2023

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de Rondônia (IFRO) já abriu o período de inscrição para o Processo Seletivo Unificado (PSU 2023/1). De acordo com o edital, os interessados poderão se inscrever até as 23h59 do dia 16 de dezembro. As inscrições são gratuitas.

O edital indica ainda que as inscrições devem ser feitas online, exclusivamente por meio do site do IFRO. Para realizar a inscrição, os candidatos deverão informar todos os dados pessoais e escolares solicitados e indicar a opção de curso.

Seleção

Ainda de acordo com o edital, a seleção dos inscritos para todas as etapas será feita através da análise do desempenho escolar dos candidatos. Portanto, os candidatos deverão enviar o histórico com o registro das médias solicitadas pelo IFRO. O Instituto vai avaliar as notas das seguintes disciplinas e anos:

Cursos de graduação e cursos subsequentes : notas do 1º ao 3º ano do Ensino Médio nas disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, Química, Física, Biologia, História e Geografia;

: notas do 1º ao 3º ano do Ensino Médio nas disciplinas de Língua Portuguesa, Matemática, Química, Física, Biologia, História e Geografia; Cursos concomitantes : notas do 7º ao 9º ano do Ensino Fundamental nas matérias de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História e Geografia;

: notas do 7º ao 9º ano do Ensino Fundamental nas matérias de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História e Geografia; Cursos integrados: notas do 6º ao 8º ano do Ensino Fundamental das Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História e Geografia.

Vagas e resultados

A oferta total do IFRO é de 1.760 vagas para os cursos integrados. As oportunidades estão distribuídas nos seguintes campi: Ariquemes, Cacoal, Colorado do Oeste, Guajará-Mirim, Jaru, Ji-Paraná, Porto Velho Calama e Vilhena.

São ofertadas 480 vagas para os cursos técnicos subsequentes e 200 para os cursos concomitantes. Já para os cursos de graduação, a oferta é de 1.196 vagas para as modalidades presencial e a distância.

A divulgação da lista dos candidatos inscritos e do resultado preliminar está prevista para o dia 21 de dezembro, com recebimento de recursos nos dias 22 e 23 seguintes. Já o resultado final está previsto para o dia 30 de dezembro.

Veja detalhes no edital.

