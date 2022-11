IFSP encerra inscrições do PS 2023 para cursos técnicos integrados

O período de inscrição para o Processo Seletivo (PS) 2023 do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo (IFSP) para os cursos técnicos integrados ao Ensino Médio termina neste domingo, dia 27 de novembro. O valor da taxa de inscrição é de R$ 40,00.

Os interessados devem se inscrever via Internet, exclusivamente por meio do site do IFSP. Para efetivar o cadastro, os candidatos não isentos deverão realizar o pagamento da taxa de inscrição até amanhã, dia 28 de novembro.

O IFSP já recebeu os pedidos de isenção da taxa de inscrição e o resultado está disponível no site do Instituto. De acordo com o edital, tiveram direito ao benefício os estudantes que são membros de famílias de baixa renda e que são inscritos no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal (CadÚnico).

Seleção do PS 2023

Conforme o edital do PS 2023, a classificação dos candidatos inscritos para concorrer às vagas ofertadas para os cursos técnicos integrados será feita por meio da aplicação de prova. Segundo o cronograma, a aplicação das provas está marcada para o dia 11 de dezembro.

O edital indica ainda que a avaliação será composta por 30 questões objetivas sobre Língua Portuguesa e Matemática. Haverá também uma proposta de escrita de redação em Língua Portuguesa.

O IFSP está ofertando 3.720 vagas para cursos técnicos integrados. O Instituto reserva metade das vagas ofertadas para estudantes que cursaram o Ensino Fundamental II em escolas públicas.

As vagas estão distribuídas em 34 municípios do estado: Araraquara, Avaré, Barretos, Birigui, Boituva, Bragança Paulista, Campinas, Campos do Jordão, Capivari, Caraguatatuba, Catanduva, Cubatão, Guarulhos, Hortolândia, Ilha Solteira, Itapetininga, Itaquaquecetuba, Jacareí, Jundiaí, Matão, Piracicaba, Pirituba, Presidente Epitácio, Registro, Salto, São Carlos, São João da Boa Vista, São José dos Campos, São Miguel Paulista, São Paulo, São Roque, Sertãozinho, Sorocaba, Suzano, Tupã e Votuporanga.

Acesse o site do IFSP para mais informações.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também Inep aplica as provas do Enade 2022 na tarde de hoje em todo país; saiba mais.