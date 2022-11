IFTO divulga gabaritos e cadernos das provas do Vestibular Unificado 2023/1

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins (IFTO) já liberou os gabaritos preliminares e cadernos das provas do Vestibular Unificado 2023/1. Desse modo, os candidatos já podem consultar as respostas oficiais por meio do site Seja IFTO.

Os interessados em contestar o gabarito poderão interpor recursos nessa segunda-feira, dia 7 de novembro. A interposição de recursos deve ser feita online, por meio do site do Instituto. A divulgação dos gabaritos definitivos será feita no dia 10 de novembro.

O resultado do preliminar do Vestibular Unificado 2023/1 está previsto para o dia 7 de dezembro, enquanto o resultado final será publicado no dia 12 seguinte.

Como foi o Vestibular Unificado 2023?

O IFTO aplicou as provas neste domingo, dia 6 de novembro. Para os candidatos aos cursos superiores, as provas foram aplicadas das 8h às 12h30, enquanto a aplicação para os candidatos aos cursos técnicos aconteceu das 15h30 às 18h30.

As provas para os candidatos aos cursos de graduação foram compostas por 60 questões sobre assuntos das disciplinas do ensino médio: Língua Portuguesa, Língua Estrangeira – Inglês ou Espanhol, Matemática, Biologia, Física, Química, História, Geografia, Filosofia e Sociologia. Os candidatos farão também uma Redação em Língua Portuguesa.

Já os candidatos aos cursos técnicos subsequentes fizeram uma prova constituída por 36 questões de Língua Portuguesa, Matemática, Biologia, Física, Química, História e Geografia. A prova para os cursos técnicos subsequentes e integrados ao ensino médio contou com 40 questões de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História e Geografia.

Oferta de vagas

A oferta total do IFTO é de 3 mil vagas, sendo 1.705 para os cursos técnicos e 1.295 para os cursos de graduação. As vagas estão distribuídas em dez unidades do Instituto. Há reserva de vagas de acordo com o estabelecido na Lei de Cotas, ou seja, para estudantes de escolas públicas, com recorte de renda e percentual para pretos, pardos e indígenas e para pessoas com deficiência (PcD). Veja mais informações no site do IFTO. E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário! Leia também Unicamp e UFSCar abrem o período de inscrição para o Vestibular Indígena 2023; saiba mais.