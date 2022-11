IFTO libera gabarito definitivo das provas do Vestibular 2023/1

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Tocantins (IFTO) divulgou na quinta-feira (10) os gabaritos definitivos das provas do Vestibular Unificado 2023/1. Os candidatos podem consultas as respostas dos recursos e o gabarito oficial através do site Seja IFTO.

De acordo com o cronograma do Vestibular Unificado 2023/1, a divulgação do resultado preliminar está marcada para o dia 7 de dezembro. Já o resultado final será publicado no dia 12 seguinte. O Instituto ainda não divulgou o período de matrícula.

Vestibular Unificado 2023/1

As provas do Vestibular Unificado 2023/1 foram aplicadas no último domingo, dia 6 de novembro. Os candidatos aos cursos superiores fizeram as provas das 8h às 12h30, enquanto os candidatos aos cursos técnicos foram avaliados no período da tarde, das 15h30 às 18h30.

Conforme o edital, a composição das provas variou de acordo com o nível e a modalidade do curso pretendido. Veja a seguir:

Cursos de graduação : prova de redação e prova composta por 60 questões de Língua Portuguesa, Língua Estrangeira – Inglês ou Espanhol, Matemática, Biologia, Física, Química, História, Geografia, Filosofia e Sociologia.

: prova de redação e prova composta por 60 questões de Língua Portuguesa, Língua Estrangeira – Inglês ou Espanhol, Matemática, Biologia, Física, Química, História, Geografia, Filosofia e Sociologia. Cursos técnicos subsequentes : prova constituída por 36 questões de Língua Portuguesa, Matemática, Biologia, Física, Química, História e Geografia.

: prova constituída por 36 questões de Língua Portuguesa, Matemática, Biologia, Física, Química, História e Geografia. Cursos técnicos integrados: prova composta por 40 questões de Língua Portuguesa, Matemática, Ciências, História e Geografia.

Ainda de acordo com o edital, ao todo, o IFTO está ofertando 3 mil vagas, sendo 1.705 para os cursos técnicos e 1.295 para os cursos de graduação. As vagas estão distribuídas em dez unidades do Instituto.

Parte das vagas está reservada de acordo com o estabelecido na Lei de Cotas, ou seja, para estudantes oriundos de escolas públicas, com recorte de renda e percentual para pretos, pardos e indígenas e também para pessoas com deficiência (PcD).

Acesse o site do IFTO para mais informações.

