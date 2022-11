Igeprev PA define banca de concurso público

Recentemente, o Instituto de Gestão Previdenciária do Pará (Igeprev PA) formalizou a contratação da banca examinadora para seu próximo certame.

Dessa forma, de acordo com o órgão, a publicação do edital oficial do concurso deve ocorrer ainda neste ano.

O Centro de Extensão, Treinamento e Aperfeiçoamento Profissional Ltda. (Cetap) foi a empresa selecionada para ser a banca examinadora. Isto é, ficando responsável pelas inscrições, aplicação das etapas seletivas e divulgação dos resultados finais do concurso.

O contrato com o Cetap já foi assinado, de forma que a publicação do termo que oficializa o processo ocorreu em edição do Diário Oficial, com validade de 12 meses.

Assim, dentro das próximas semanas, deverá acontecer a publicação do edital.

Igeprev ofertará 21 vagas

Há poucos dias, a Seplad confirmou que serão cerca de 993 vagas para vários concursos, com destaque para a área da Saúde.

“A área da saúde merece a nossa devida atenção com investimentos, e seguimos trabalhando de forma diligente para que todos tenham, cada vez mais, acesso a serviços de qualidade. A realização do concurso público faz parte da soma de ações da atual gestão, que busca mecanismos de avanços para a área. Estamos trabalhando para que em breve iniciem os processos licitatórios dos certames”, pontuou Ghassan.

Então, para o próximo certame do Instituto de Gestão Previdenciária do Pará (Igeprev), serão 21 vagas. Estas, se destinam a diferentes cargos de nível médio e superior.

Nesse sentido, a expectativa é que a distribuição dos cargos ocorra da seguinte maneira:



Assistente administrativo, que exige nível médio: 11 vagas;

Técnico Previdenciário A, de nível superior: 05 vagas;

Técnico em Administração e Finanças, de nível superior: 04 vagas;

Analista de investimentos, de nível superior: 01 vaga.

Quais são os requisitos da vagas?

As vagas do Igeprev contam com alguns critérios para se cumprir. Desse modo, as oportunidades aos candidatos que possuem nível superior exigem formação em cursos específicos, sendo eles:



Técnico previdenciário A: graduação em Administração, Ciências Contábeis, Direito, Economia, Sociologia ou Ciências Sociais;

Técnico em Administração e Finanças: graduação em Administração, Ciências Contábeis, Ciências Atuariais, Direito, Economia, Sociologia, Ciências Sociais ou Biblioteconomia;

Analista de investimento: graduação em Economia, Matemática, Engenharia de Produção, Ciências Contábeis ou Ciências Atuariais.

Ademais, além do requisito de escolaridade, essas funções exigem que os candidatos tenham registro nos conselhos reguladores de suas respectivas profissões, exceto para os candidatos graduados em Direito.

Recentemente, a secretária adjunta de Modernização e Gestão da Seplad, Josyléia Raiol, comentou sobre o andamento do processo seletivo.

“Estamos seguindo todos os dispositivos legais para que todo o processo ocorra com transparência. Esse avanço representa o nosso cuidado e atenção por mais melhorias na área da saúde, além das demais áreas como a administrativa”, frisou a secretária.

Como funciona o Igeprev PA?

O Instituto de Gestão Previdenciária do Estado do Pará (Igeprev), foi criado por meio da Lei Complementar nº 039, de 09 de janeiro de 2002.

Assim, a autarquia possui personalidade jurídica de direito público, com sede na cidade de Belém, capital do Estado do Pará. Ademais, ela se vincula à Secretaria de Estado de Administração Pública, com patrimônio e receitas próprias, gestão administrativa, técnica, patrimonial e financeira organizada de forma descentralizada.

A entidade possui por finalidade a coordenação dos benefícios previdenciários do Regime de Previdência Estadual e dos Fundos Financeiro de Previdência do Estado do Pará e Previdenciário do Estado do Pará (Finanprev e Funprev). Isto é, como regulamenta o art. 60-A, da Lei Complementar nº 39/2002.

Desse modo, são funções do Igeprev:

Executar, coordenar e supervisionar os procedimentos operacionais de concessão de benefícios previdenciários;

Atuar na realização de diversas ações referentes à inscrição e ao cadastro de segurados e beneficiários;

Realizar o processamento da concessão e o pagamento de benefícios previdenciários;

Acompanhar e coordenar o Plano de Custeio Previdenciário;

Gerenciar fundos contábil-financeiros de natureza previdenciária do Estado do Pará.

Governo do Pará aumenta presença do Igeprev no interior

Recentemente, o governador Helder Barbalho, realizou a inauguração de uma agência do Igeprev na cidade de Marabá, no interior do estado.

A expectativa, portanto, é de que a unidade atenda cerca de 1,3 mil aposentados e pensionistas do regime de previdência residentes na região.

“É fundamental que cada vez mais possamos descentralizar o atendimento dos serviços do Estado, chegando a todas as regiões. Hoje, estamos entregando uma agência do Igeprev, moderna, com toda estrutura necessária para que servidores, ativos e inativos, possam estar sendo atendidos. São quase 2 mil servidores, clientes do Igeprev, que necessitavam se deslocar até a capital para receber os benefícios, e até mesmo um protocolo. Nós estamos agora, com essa descentralização, garantindo não apenas a estrutura fixa, mas também a estrutura móvel, para reforçar as regiões Sul e Sudeste do Estado”, destacou o governador Helder Barbalho.

Quais são os editais previstos no Pará?

Os candidatos que se encontram na expectativa de participar do novo processo seletivo do Igeprev devem se atentar. Isto é, pois o secretário de Planejamento e Administração, Ivaldo Ledo, relatou que o edital do certame será divulgado ainda este ano.

Além disso, junto com a vice-governadora eleita, Hana Ghassan, Ledo confirmou quais são os 13 editais que o governo estadual já está analisando.

Desse número, cinco estão previstos para serem publicados ainda durante este ano de 2022, já os outros deverão ficar para o próximo ano.

Assim, para este ano, espera-se que saiam editais de concurso para:

Hospital Ophir Loyola (HOL);

Santa Casa Misericórdia;

Hospital das Clínicas Gaspar Vianna;

Semas;

Igeprev.

Então, para o ano de 2023 a expectativa é sobre os órgãos a seguir:

Sespa;

Fasepa;

Sedop;

AGTRAN;

Imetro;

Polícia Civil;

Polícia Científica;

Seduc.

A data de publicação do edital ainda não foi divulgada oficialmente. No entanto, a expectativa é de que isso ocorra no decorrer das próximas semanas.

“O cumprimento do nosso cronograma para a realização de concursos públicos na área da saúde reafirma o nosso comprometimento para com a população, como as pessoas que carecem de atendimento mais humanizado, assim como para quem almeja ingressar na atividade pública na área administrativa também. Estamos na expectativa de ofertar o quantitativo de 905 vagas para saúde no Estado”, relatou Hana Ghassan, ex-secretária da Seplad e atual vice-governadora eleita.