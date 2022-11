Igor Rickli revela ser bissexual e que casamento é aberto

Foto: Reprodução / Instagram

Igor Rickli usou as redes sociais para falar sobre o relacionamento com Aline Wirley. Em uma postagem reflexiva feita em seu perfil no Instagram, o ator revelou que é bissexual e que mantém casamento aberto com a ex-Rouge.

“Celebramos a diversidade como divina. Entendemos o sexo pelo viés da saúde e não do erótico. Nossa bissexualidade só potencializa nossa relação. Curamos um ao outro na nossa dualidade. Trabalhamos pra manifestar o sagrado masculino e feminino em harmonia em cada um de nós”, escreveu ele.

“Nos reconhecemos como parceiros e não como posse um do outro. Nossa relação é sincera, aberta e respeitosa. Evocamos o amor, e não o romântico. O real, que cuida na dor, que limpa a ferida, que nutre de saúde e que se apaixona pela vida”, completou ele.

Os dois são casados desde 2015 e são pais do pequeno Antônio, de 5. Aline Wirley já havia revelado sua orientação sexual no podcast de Kelly Key. “Sou bissexual. Nunca falei isso para ninguém. A gente está em um momento de desconstrução de vários paradigmas e, hoje, a gente pode ter esse tipo de conversa tranquilamente”, contou ela na época.

