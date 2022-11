Ilê Aiyê abre matrículas para 42ª Noite da Beleza Negra

Foto: Divulgação

O concurso ‘Noite da Beleza Negra do Ilê Aiyê’ está com inscrições abertas para a edição de 2023, a primeira após dois anos de pausa devido as restrições da pandemia. As candidatas interessadas ao posto de nova Deusa do Ébano do bloco afro, devem se inscrever no site Beleza Negra Ilê Aiyê até o dia 14 de dezembro.

Para participar do concurso é necessário ter entre 18 e 30 anos, saber dançar e conhecer a história do Ilê Aiyê, além da trajetória do grupo no Carnaval e de seus projetos sociais.

Esta será a 42ª edição da Noite da Beleza Negra, concurso responsável por uma das festas mais esperadas do verão da Bahia, que deve acontecer no dia 21 de janeiro de 2023. Até a data da definição, as inscritas passarão por uma pré-seleção no dia 16 de dezembro, quando serão escolhidas as 15 finalistas.

Além dos critérios citados acima, estão entre os pré-requisitos que serão avaliados o nível de consciência cidadã em relação ao papel da mulher negra na sociedade e a performance em dança afro.

A vencedora da 42ª edição fará sua estreia oficial no Carnaval de Salvador 2023, quando o Ilê Aiyê dedica o seu tema ao centenário do angolano Agostinho Neto. Atualmente, o posto de Deusa do Ébano é ocupado por Gleiciele Teixeira Oliveira, que conquistou o título em fevereiro de 2020 e, em caráter inédito, cumpre seu terceiro ano de reinado devido à Covid-19.

