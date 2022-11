IMIP (BA) divulga processo seletivo na área da saúde com salários que chegam a R$ 17,6 mil

O Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP – BA) está com inscrições abertas para processo seletivo que visa o preenchimento de vagas para cuidados com a saúde indígena.

Os candidatos devem comprovar nível médio e superior para concorrer a uma das vagas.

Os salários oferecidos pela IMIP – BA varia entre R$ 1.692,63 a R$ 17.631,54.

Vagas e salários IMIP – BA

O Instituto de Medicina Integral Professor Fernando Figueira (IMIP – BA) da Bahia oferece, ao todo, 17 vagas divididas nas seguintes áreas de conhecimento, conforme segue abaixo:

Nível médio/técnico

Técnico em Enfermagem – CPD – 1 vaga;

Técnico em Enfermagem – 3 vagas;

Técnico em Eletrotécnico/ Saneamento/ Edificações – 3 vagas;

Auxiliar de Saúde Bucal – ASB – 2 vagas.

Nível superior

Médico – 2 vagas;

Médico – CPD – 1 vaga;

Cirurgião Dentista – 2 vagas;

Assistente Social – CPD – 1 vaga;

Nutricionista – CR;

Farmacêutico – CPD – 1 vaga;

Enfermeiro – CPD – 1 vaga.

Para se candidatar a uma das vagas, o candidato deve ter nível médio e superior.

Fora isso, o candidato também deve ter mais de 18 anos, ser brasileiro, estar em dia com a justiça eleitoral e militar (no caso dos candidatos de sexo masculino) e comprovar aptidão física e mental para assumir o cargo.

O salário varia entre R$ 1.692,63 a R$ 17.631,54 para uma jornada de trabalho entre 20 a 40 horas semanais.

Inscrições IMIP – BA

Os interessados em concorrer a uma das vagas do IMIP – BA devem realizar a inscrição até o dia 29 de novembro de 2022, pelo email: saudeindigenaselecao.dseiba@imip.org.br, encaminhando a documentação para análise.

Não será cobrada a taxa de inscrição.

Atribuições de cargo IMIP – BA

Confira a seguir as principais funções , especificações de serviços e responsabilidades dos profissionais de saúde do IMIP:

O profissional de saúde indígena deverá ter disposição e qualificação para atuar em contexto intercultural, incluindo-se: ter facilidade para o diálogo, saber trabalhar em equipe;

Conhecer e respeitar a diversidade étnica e cultural existente no país, comunicar-se de maneira clara, ter flexibilidade e disposição para aprender com a população a qual se destina o serviço;

Deverá conhecer os princípios do Sistema Único de Saúde (SUS), as diretrizes da Política Nacional de Atenção Básica (PNAB) e da Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas (PNASPI);

Identificar que poderá compor Equipes Multidisciplinares de Saúde Indígena (EMSI), deverá possuir disponibilidade também para trabalhar em regime de escala bem como realizar viagens;

Os profissionais devem estar aptos para atuarem com respeito e empatia junto aos usuários do serviço e colegas de trabalho;

As atividades do profissional de saúde indígena são complexas e exigem compreensão do conceito ampliado de saúde, que demanda atenção a diferentes aspectos, incluindo-se condições socioculturais, econômicas, geográficas, logísticas, epidemiológicas e das práticas de saúde tradicionais, de acordo com as diretrizes da Política Nacional de Atenção à Saúde dos Povos Indígenas.

Etapas processo seletivo IMIP – BA

O processo seletivo IMIP – BA contará com duas etapas: análise curricular e entrevista, ambas de caráter eliminatório e classificatório.

A entrevista está prevista para acontecer no dia 03 de janeiro de 2023.

Clique aqui e leia o edital na íntegra do processo seletivo para obter todas as informações sobre o conteúdo programático das provas e cronograma completo do processo seletivo.