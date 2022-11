‘Importante falar de ancestralidade’, diz Djamila Ribeiro sobre Bienal do Livro Bahia

Foto: Isla Carvalho

Sucesso nas redes sociais e nas prateleiras das livrarias, a escritora e filósofa Djamila Ribeiro participa pela primeira vez da Bienal do Livro Bahia na noite deste sábado (12).

Djamila foi escalada para o espaço Café Literário, onde a mesa possui como tema “Avós, filhas e netas” sob a mediação de Denny Fingergut. A temática vai de encontro com mais recente lançamento da escritora, o livro “Cartas Para Minha Avó”.

Em entrevista para o iBahia, Djamila Ribeiro falou sobre a importância de retratar a ancestralidade na Bienal e contou sobre a primeira participação no evento.

“Essa é a primeira vez que eu participo da Bienal do Livro Bahia, já participei de outros eventos literários aqui no estado então é sempre uma alegria vir pra cá, sempre tem um público muito carinhoso, um público muito interessado”, disse.

“E eu fico muito feliz de ser a primeira vez na Bienal e para falar do meu último livro, o “Cartaz Para Minha Avó” que é um livro que tenho muito carinho e que eu acho que é importante falar dessa ancestralidade feminina e de ter oportunidade de dialogar com o público sobre ele”, completou Djamila Ribeiro.

A Bienal do Livro Bahia segue no Centro de Convenções Salvador, na capital baiana, até a terça-feira (15). Os ingressos podem ser adquiridos no local, a partir de R$10.

Serão mais de 70 horas de conteúdo produzido pelos mais de 100 autores e personalidades convidados. A proposta de pluralidade tem o objetivo de promover a mais ampla possibilidade de troca de saberes, estímulo e produção de conhecimento.

