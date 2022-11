Incêndio atinge apartamento de luxo em condomínio na Contorno

Foto: Reprodução/ Twitter

Um apartamento do condomínio de luxo Porto Trapiche, na Avenida Contorno, em Salvador, pegou fogo na noite da última terça-feira (1).

As chamas atingiram um apartamento do penúltimo andar do imóvel, e foram registradas por quem estava pela região.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, ninguém ficou ferido. Uma equipe foi acionada para controlar as chamas, mas não há informações sobre o que provocou o incêndio.

Este é o segundo incêndio em menos de uma semana em imóveis de Salvador. Na quinta-feira (28), um apartamento no Horto Florestal, na capital, foi destruído pelas chamas de um incêndio.

Outros dois apartamentos do mesmo imóvel foram atingidos. Não havia moradores no momento do incêndio. Seis viaturas do Corpo de Bombeiros Militar da Bahia (CBM-BA) atuaram no combate ao incêndio.

