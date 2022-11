Incêndio atinge Hospital Salvador pela 2ª vez em menos de 1 mês

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um incêndio atingiu o prédio onde funcionava o Hospital Salvador, no bairro da Federação, na capital baiana, na madrugada deste sábado (5). Esta é a segunda vez que o imóvel pega fogo em menos de um mês. Não há registro de feridos.

Segundo moradores, as chamas desta madrugada começaram por volta das 2h. Imagens feitas por testemunhas mostram muito fogo e fumaça. Em um vídeo, dá para ver que o incêndio chamou atenção até de quem estava longe do prédio. Assista ao vídeo abaixo

Em nota, a Polícia Militar informou que, ao chegar no local, policiais militares acionaram o Corpo de Bombeiros Militar da Bahia, que atuaram no incêndio. Não há detalhes ainda sobre o que provocou as chamas.

Histórico

Foto: Alan Oliveira/iBahia

Antes de ser desativado no ano passado, o hospital funcionava como ponto exclusivo para tratamento da Covid-19. Após o encerramento das atividades, moradores contam que o prédio foi abandonado e acabou ocupado por usuários de drogas.

A suspeita dos moradores da região é de que as atividades dessas pessoas dentro do hospital que podem ter provocado as chamas. O primeiro incêndio ocorrido na unidade aconteceu no dia 9 de outubro.

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Na época, foram encontrados documentos de pacientes amontoados em uma sala onde funcionava a administração do hospital. O local tinha muito lixo espalhado e até fezes humanas, junto com material hospitalar de risco, como seringas e bisturis.

Além disso, cadeiras de rodas e extintores também estavam abandonados. Vândalos destruíram portas, janelas e caixas de força de eletricidade. Os problemas foram alvos de protestos de moradores da região.

A Prefeitura de Salvador, que requisitou o hospital para o combate à Covid-19 no período mais crítico da pandemia, e os gestores da unidade discordam sobre as responsabilidades do prédio. Com o impasse, o imóvel segue abandonado.

