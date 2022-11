Incêndio de grandes proporções atinge estúdios da Globo

Foto: Reprodução/Redes Sociais

Um incêndio, avaliado como de grandes proporções, toma conta dos Estúdios Globo, o antigo Projac, no bairro de Jacarepaguá, Zona Oeste do Rio de Janeiro, nesta sexta-feira (18).

De acordo com informações preliminares, o incêndio atingiu a cidade cenográfica da novela ‘Todas as Flores’, a 1ª produção da emissora exclusiva para o Globoplay. Vídeos aéreos mostram a dimensão do incêndio.

Segundo o site F5, da Folha de S. Paulo, o foco das chamas foi na área da Rhodes, empresa fictícia que na trama também enfrentou um incêndio.

O site local Itatiaia, informa que militares do Corpo de Bombeiros já estão no local para conter as chamas. Não há informações sobre o que causou o incêndio e se há algum ferido. O iBahia entrou em contato com a assessoria da Globo, que informou estar apurando as dimensões e impactos do incêndio.

Outros episódios de incêndio

Em 2017, um incêndio atingiu o galpão da novela ‘Deus Salve o Rei’. Na época, a trama ainda estava em gravação para ir ao ar no início de 2018. Estavam no local alguns atores, como Romulo Estrela e o diretor Fabrício Mamberti.

As gravações foram suspensas para reparar os danos, porém, a data de estreia da novela permaneceu como 9 de janeiro de 2018.

Em abril de 2021, a emissora sofreu com um princípio de incêndio que atingiu a torre de refrigeração dos Estúdios Globo. As chamas foram controladas sem feridos.

