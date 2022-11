Incêndio na Globo acontece em set que pegou fogo em ‘Todas as Flores’

Foto: Reprodução/Redes Sociais e Reprodução/Globoplay

O incêndio que atingiu os estúdios de “Todas as Flores”, na Globo, no Rio de Janeiro, no início da tarde desta sexta-feira (18), aconteceu no mesmo local em que foi gravado um incêndio para a trama.

A coincidência chocou os internautas e se tornou um dos assuntos mais comentados do Twitter. A empresa Rhodes, foi atingida por um incêndio criminoso feito por Patsy (Suzy Rêgo).

Na trama de João Emanuel Carneiro, dois queridos personagens morreram após não conseguirem fugir das chamas. Guiomar (Ana Beatriz Nogueira) é presa após descobrir o caso do marido com Zoé (Regina Casé) e morre no local.

O irmão dela, Raulzito (Nilton Bicudo) salva Mauritânia (Thalita Carauta) e não consegue fugir do incêndio na trama do serviço de streaming.

O iBahia entrou em contato com a assessoria da Globo, que informou que “não havia profissionais no local no momento do incêndio e não houve feridos”. A emissora ainda disse que “o fogo foi controlado pela Brigada de Incêndio da Globo e por bombeiros do 12º Batalhão do Corpo de Bombeiros, que ainda estão no local” e “as causas ainda estão sendo apuradas”.

A Globo ainda afirmou que o incêndio não atrapalha as gravações da trama do Globoplay, afinal “o interior do cenário atingido pelo fogo, a loja Rhodes de ‘Todas as Flores’, é reproduzido em estúdio”.

Outros episódios de incêndio

Em 2017, um incêndio atingiu o galpão da novela ‘Deus Salve o Rei’. Na época, a trama ainda estava em gravação para ir ao ar no início de 2018. Estavam no local alguns atores, como Romulo Estrela e o diretor Fabrício Mamberti.

As gravações foram suspensas para reparar os danos, porém, a data de estreia da novela permaneceu como 9 de janeiro de 2018.

Em abril de 2021, a emissora sofreu com um princípio de incêndio que atingiu a torre de refrigeração dos Estúdios Globo. As chamas foram controladas sem feridos.

