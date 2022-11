Inep divulga gabaritos oficiais do Enem 2022

O Instituto de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) publicou na tarde desta quarta-feira, dia 23 de novembro, os gabaritos oficiais das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022. Desse modo, os participantes já podem consultar as respostas oficiais por meio do site do Inep.

Apesar do Instituto ter divulgado os gabaritos, os participantes não podem mensurar a nota obtida na prova, pois o Enem conta com um método de correção diferenciado, a chamada teoria de resposta ao item (TRI). Nesse sentido, as notas variam de acordo com os acertos e erros em cada prova.

De acordo com o Inep, a divulgação do resultado do Enem 2022 está marcada para o dia 13 de fevereiro de 2023.

A aplicação das provas do Enem 2022 aconteceu nos dois últimos domingos, dias 13 e 20 de novembro. Participaram das provas mais de 2,4 milhões de estudantes, registrando até 26% de abstenção.

Os estudantes que faltaram nos dias de prova por estarem contaminados por covid-19 ou por outras doenças infectocontagiosas ou por problemas logísticos já podem solicitar a reaplicação do exame. Os pedidos poderão ser feitos até a próxima sexta-feira (25).

Como foi o Enem 2022?

No primeiro dia de provas, o Inep aplicou as provas de Redação, de Ciências Humanas e a de Linguagens e Códigos, cada uma composta por 45 questões objetivas. O tema da prova de redação foi “Desafios para a valorização de comunidades e povos tradicionais no Brasil”.

No segundo dia de provas, os estudantes responderam as provas de Ciências da Natureza e suas Tecnologias e de Matemática e suas Tecnologias. Cada prova objetiva contou com 45 questões de múltipla escolha.

Acesse o edital do Enem 2022 para mais informações.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também Unicamp divulga o resultado da 1ª fase do Vestibular 2023; saiba mais.