Inep divulga locais de prova da 2ª etapa do Revalida 2022/2

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) liberou nesta segunda-feira, dia 21 de novembro, a consulta aos locais de prova da 2ª etapa do Exame Nacional de Revalidação de Diplomas Médicos Expedidos por Instituição de Educação Superior Estrangeira (Revalida) 2022/2.

Desse modo, os candidatos já podem consultar onde realizarão o exame por meio do Cartão de Confirmação de Inscrição, disponível no Sistema Revalida, com o acesso único do Governo Federal (gov.br).

No documento, os inscritos poderão conferir diversas orientações para as provas, como data, horário e local de aplicação do exame, indicação de atendimentos aprovados, tratamento pelo nome social caso o inscrito tenha solicitação e outras orientações quanto à realização da prova.

Provas da 2ª etapa

De acordo com o cronograma, o Inep vai aplicar a Prova de Habilidades Clínicas nos dias 3 e 4 de dezembro. A aplicação será feita em dois turnos. O 1º período de provas será das 11h às 12h, enquanto o 2º período será das 15h às 16h.

Tradicionalmente, a aplicação acontece nas seguintes capitais: Brasília (DF), São Paulo (SP), Recife (PE), Salvador (BA), Campo Grande (MS), Curitiba (PR), Porto Alegre (RS) e Rio Branco (AC).

De acordo com o edital, a 2ª fase do Revalida contará com a aplicação de uma avaliação prática, na qual são avaliadas as habilidades dos médicos. A avaliação abarcará as seguintes áreas:

Clínica Médica;

Cirurgia Geral;

Pediatria;

Ginecologia e Obstetrícia;

Medicina da Família e Comunidade (Saúde Coletiva).

Conforme divulgado pelo Inep, para obter aprovação na 2ª etapa do Revalida 2022/2, os participantes precisarão atingir, no mínimo, 66.025 pontos de 100.

Ainda de acordo com o edital, a divulgação do resultado preliminar está prevista para o dia 1º de fevereiro de 2023. O resultado final, com a lista de participantes aptos para a revalidação do diploma, será divulgado no dia 9 de março.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também Etecs prorrogaram o período de inscrição para o Vestibulinho 2023; saiba mais.