Inep mantém medidas de prevenção à covid-19 para aplicação do Enem 2022

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) informou que vai manter as medidas de proteção contra a covid-19 para a aplicação das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022.

Desse modo, está mantido como obrigatório o distanciamento entre os candidatos nas salas de prova. Além disso, o uso da máscara de proteção facial será obrigatório nos locais de prova, exceto nos estados e municípios onde esse uso esteja liberado, por decreto ou ato administrativo, em locais fechados.

Os candidatos contaminados por covid-19 ou por outras doenças infectocontagiosas previstas no edital no dia das provas não devem comparecer. Nesse caso, os estudantes devem solicitar a reaplicação do exame que está marcada para os dias 10 e 11 de janeiro de 2023.

Além da covid-19, o edital prevê as seguintes doenças: tuberculose, coqueluche, difteria, doença invasiva por Haemophilus influenzae, doença meningocócica e outras meningites, varíola, influenza humana A e B, poliomielite por poliovírus selvagem, sarampo, rubéola, varicela.

A solicitação de reaplicação deve ser feita através da Página do Participante até cinco dias úteis após o último dia de aplicação das provas.

Conforme o edital, é preciso apresentar documento legível que comprove a doença. O documento deve conter o nome completo do participante, o diagnóstico com a descrição da condição, o código correspondente à Classificação Internacional de Doença (CID 10) e a assinatura do médico responsável.

Enem 2022

De acordo com o Inep, as provas do Enem 2022 serão aplicadas nos dias 13 e 20 de novembro. Nesta edição, as provas das versões impressa e digital serão na mesma data e serão compostas pelos mesmos itens.

Haverá locais de prova em 1,7 mil municípios em todos os estados do Brasil e também no Distrito Federal. Os participantes podem consultar os locais de prova no cartão de confirmação de inscrição. O Enem 2022 recebeu 3,4 milhões de inscrições.

Com informações da Agência Brasil.

