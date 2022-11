Inep publica tutorial sobre como é feito o Enem Digital 2022

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) publicou na última quarta-feira (9) um tutorial em formato de vídeo que explica como vai funcionar a aplicação das provas da versão digital do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022.

De acordo com o Inep, o objetivo é orientar o participante sobre a usabilidade do sistema durante a realização da prova. Os inscritos no Enem Digital 2022 podem consultar as orientações através do canal do Inep no YouTube. Acesse aqui.

Através do vídeo, o Inep dá informações sobre a leitura das instruções de prova, recursos de acessibilidade, atendimento especializado, chave de acesso, seleção dos itens, marcação de resposta no mapa de provas e pausa de prova — utilizada quando o participante vai ao banheiro, por exemplo.

Além disso, o Inep explica também no tutorial como ter acesso à prova de redação — “instruções” e “proposta de redação”. A escrita da redação é a única etapa do Enem Digital 2023 que é realizada em material impresso, com caneta esferográfica de tinta preta, mas o acesso à proposta do tema e aos textos norteadores é digital.

Enem 2022

De acordo com o cronograma definido pelo Inep, as provas do Enem 2022 serão aplicadas nos dias 13 e 20 de novembro. A aplicação para as duas versões será na mesma data. Além disso, o Inep informa que as provas serão iguais, ou seja, serão compostas pelos mesmos itens e tema da redação para as versões digital e impressa.

Segundo dados do Inep, ao todo, o Enem 2022 registrou 3.396.632 inscrições, sendo 65.066 para a versão digital e 3.331.566 para a impressa.

Acesse os editais do Enem para mais informações.

E aí? Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também UFRGS encerra nesta quinta-feira (10) o período de inscrição para o Vestibular 2023; saiba mais.