Inep realiza 1º dia de provas do ENEM 2022 neste domingo (13)

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) inicia neste domingo, dia 13 de novembro, a aplicação das provas do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) 2022. Neste domingo, as provas serão das 13h às 19h.

O exame será aplicado em dois domingos consecutivos, dias 13 e 20 de novembro, para cerca de 3,4 milhões de participantes que tiveram as inscrições confirmadas.

Haverá locais de prova em 1,7 mil municípios em todos os estados do Brasil e também no Distrito Federal. Os participantes podem consultar os locais de prova no cartão de confirmação de inscrição, disponível na Página do Participante.

Orientações

De acordo com o Inep, os portões de acesso aos locais de prova abrem às 12h e fecham às 13h (horário de Brasília). O Instituto recomenda que os participantes cheguem com antecedência de uma hora do início das provas, que será às 13h.

Conforme as orientações do Inep, os participantes devem apresentar documento oficial de identificação com foto para ter acesso aos locais de prova. Serão aceitos documentos digitais, mas não podem estar em prints, devem ser acessados direto no aplicativo oficial. É obrigatório também levar caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente.

O Inep orienta ainda que os estudantes levem o cartão de confirmação de inscrição e recipiente com álcool em gel para higienizar as mãos. Além disso, o órgão permite que os estudantes levem lanche e água em garrafa transparente.

Provas

Neste 1º dia de provas, domingo (13), o Inep vai aplicar as Prova de Ciências Humanas e suas Tecnologias, de Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e a Prova de Redação em Língua Portuguesa, que é discursiva. Cada prova objetiva é tradicionalmente composta por 45 questões. Conforme o cronograma, a aplicação será das 13h às 19h.

No próximo domingo, dia 20 de novembro, os participantes farão as Prova de Matemática e de Ciências da Natureza e suas Tecnologias. No 2º dia de provas a aplicação será das 13h às 18h30.

Acesse o edital do Enem 2022 para mais informações.

Gostou do texto? Então deixe aqui o seu comentário!

Leia também ENEM 2022: Inep aceitará documentos digitais no dia da prova? Veja.