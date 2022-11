Influenciador baiano filma reação após gol de Richarlison e viraliza

Foto: Reprodução / Twitter

O golaço de Richarlison contra a Sérvia rendeu diversas reações em cada canto do Brasil. Da incredulidade à euforia, o segundo gol da seleção não será esquecido. E o influenciador digital baiano Vitor Augusto, que está no Catar após vencer um concurso da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), viralizou nas redes sociais após postar um vídeo em que mostra a reação da torcida no estádio Lusail, no Catar, na quinta-feira (24).

No vídeo publicado no Twitter, Vitor Augusto fez uma montagem, mostrando a sua reação e do resto da torcida na hora do gol. A publicação tem mais de 4.500 curtidas.

Ao lado de Tiago Rocha, baiano de Feira de Santana, Vitor foi escolhido pela CBF para assistir as partidas da Copa no Catar e mostrar os bastidores do evento. O baiano é dono da página Memes Futebolísticos e torcedor fanático do Vitória.

O Brasil estreou com vitória na Copa do Mundo e agora se prepara para o segundo jogo, contra a Suíça. A partida está marcada para segunda-feira (28), às 13h.

