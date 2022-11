Influenciadora brasileira é apontada como affair de Vini Jr

Foto: Reprodução/ Instagram

Com a Copa do Mundo, os assuntos do coração envolvendo os jogadores passa a ser de interesse público, principalmente quando se tem um romance para torcer, além é claro, do Hexa.

E se em 2022 não tem Brumar, os torcedores já adotaram um “novo casal” como favorito, mesmo que ainda não seja nada assumido.

A bola da vez, ou melhor, o casal da vez é o jogador Vini Jr. e a modelo, blogueira e atriz brasileira Julia Rodrigues.

Foto: Reprodução/ Instagram

Os rumores de romance ganharam ainda mais força após uma amiga da blogueira, Jade Seba, comentar em uma foto de Julia no Estádio 974, onde acompanhou a partida de perto. “Eu ouvi primeira dama?????”.

A vida particular de Vini e até da própria Julia é mantida com discrição, mas desde a final da Champions League, em maio deste ano, é especulado que os dois estão juntos. Na ocasião, Julia acompanhou o jogo de perto ao lado do irmão de Vini, Netinho, por quem ela é seguida.

Foto: Reprodução/ Instagram

A atriz também esteve no primeiro jogo de Vini Jr pela seleção brasileira, que aconteceu no Maracanã. No Instagram, o atacante retribuiu o carinho com um simples comentário: “Pé quente”. Julia também esteve em um evento do Instituto Vini Jr em junho deste ano.

A blogueira já aparece em perfis de WAG, sigla em inglês para se referir às mulheres e namoradas dos jogadores de futebol.

Quem é Julia Rodrigues

Julia é conhecida nas redes sociais. O perfil da blogueira tem mais de 600 mil seguidores. A atriz e modelo é produtora de conteúdo para a internet e além do futebol, é uma grande fã de Fórmula 1.

A jovem começou a produzir conteúdo para a internet em 2011, e já foi garota propaganda de diversas marcas como Protex, Amaro, Gule Gule & Erre Erre, e fez ações para grandes empresas como Vichy, Carolina Herrera, Pandora e Fenty Beauty.

Foto: Reprodução/ Instagram

Como atriz, a blogueira faria sua grande estreia na nova temporada de Malhação, que seria lançada no final de 2020, no entanto, uma reformulação da Globo tirou a novela do catálogo.

Julia já foi apontada como affair de Pedro Calais, vocalista da banda Lagum, e de Bruno Montaleone, ex-namorado de Sasha.

