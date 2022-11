Influenciadores digitais Maurício Arruda e Caio Braz elogiam Destino Penedo

Arquiteto e jornalista foram convidados pela Prefeitura de Penedo, através da Secretaria de Turismo, para conhecer as belezas e os encantos da cidade histórica e do rio São Francisco

Penedo recebeu a visita de duas personalidades ilustres da mídia digital. O renomado arquiteto Maurício Arruda e o jornalista e criador de conteúdo Caio Braz conheceram as belezas e riquezas que só o Destino Penedo oferece e proporciona.

A dupla veio a convite do governo Ronaldo Lopes, através da Secretaria Municipal de Turismo (Setur), como articulação de ação promocional. Durante os três dias que permaneceram na Cidade dos Sobrados, Maurício Arruda e Caio Braz tiveram a companhia de Jair Galvão, Secretário de Turismo de Penedo.

Os especialistas em arquitetura, decoração de interiores, moda e design conheceram as particularidades do Centro Histórico, além de visitar as famosas igrejas de Nossa Senhora da Corrente, o Convento e a Igreja Santa Maria dos Anjos, e o Museu do Paço Imperial.

O arquiteto Maurício Arruda afirmou saber que Penedo é uma cidade antiga, mas que conhecia muito pouco sobre a sua história.

“Já tinha ouvido falar sobre a cidade, mas essa é a primeira vez que visito. Penedo tem um acervo cultural muito grande e uma mistura de vários momentos da arquitetura brasileira muito importantes. Aqui, podemos encontrar algumas catedrais barrocas, lindas e muito bem conservadas, por sinal, arquitetura vernacular, eclética, influências francesas, holandesas e representações do modernismo brasileiro. Além da arquitetura, o artesanato local e o Rio São Francisco me surpreenderam bastante”, disse Maurício Arruda, que tem quase um milhão de seguidores em seu perfil de uma rede social.

Os visitantes também estiveram no Pier e na Marina do tradicional Bairro Santo Antônio, mais conhecido como Barro Vermelho, desfrutaram do Rio São Francisco em um divertido e proveitoso passeio e ainda prestigiaram algumas atrações do Festival de Música de Penedo.

O artesanato local também foi contemplado com as visitas de Maurício Arruda e Caio Braz. Eles foram até os ateliês de Eliene Fernandes e Francisca Lima Lessa, artesãs do Encantarte Ateliê e dos Bordados Pontos e Contos, respectivamente. E, claro, não podiam passar por Penedo sem provarem o famoso jacaré ensopado, o cuscuz de arroz com coco e sem conhecer a foz do Rio São Francisco.

Também foi a primeira vez do jornalista e criador de conteúdo Caio Braz em Penedo, que disse que só conhecia o Rio São Francisco através de outros eixos.

“Fiquei muito surpreso com tudo o que vi aqui, a cidade de Penedo tem um potencial incrível e muito grande, além das muitas possibilidades. Tive a oportunidade de conhecer a arte da Pontos e Contos, que é um trabalho de altíssima qualidade, além da beleza, trajetória e responsabilidade social”, disse Caio Braz que, inclusive, não perdeu tempo e já encomendou uma peça bordada à mão.

“Foi maravilhoso para nós e para Penedo receber Maurício Arruda e o Caio Braz. Essa foi a primeira de muitas ações que a Setur vai fazer com influenciadores digitais de todo o Brasil, com o intuito de divulgar o Destino Penedo e engajar pessoas dos mais diversos segmentos”, explicou o gestor da Secretaria de Turismo, Jair Galvão.

A visita foi acompanhada pelo diretor de Arte e Cenografia Luiz Ferreira, do editor Fashion e Estilista Ander Oliveira, da consultora de Imagem e Estilo Lybia Fazio e do RP da Caderno1 Comunicação Integrada, André Lubambo, e rendeu grande repercussão nas redes sociais de todo Brasil, com lindos vídeos, imagens e conteúdos de qualidade sobre o Destino Penedo.

As fotos publicadas nesta notícia são de autoria de Antônio Fon, com texto de Thaciana Lima, jornalista e social media da Setur Penedo.

