ingressos no cinema estão com desconto por 4 dias

Foto: Divulgação

A Black Friday chegou e com ela as promoções. E não são só as lojas que estão com descontos, os cinemas também estão oferecendo opções inéditas para aproveitar para aproveitar a data entre os dias 24 e 27 de novembro.

As salas do UCI Oriente, nos shoppings da Bahia, Paralela e Barra os ingressos estão com preço único de meia entrada, válido também para a sala Xplus. Para filmes 2D o valor é de R$12 e para filmes 3D R$15. Já aqueles que possuem o plano Unique, o valor do ingresso fica custando R$10. Os ingressos podem ser adquiridos nos balcões das bilheterias ou por meio do site.

Já as salas do Cinépolis estão com desconto de até 60% nos ingressos das salas VIP (2D e 3D) e nas salas tradicionais (2D e 3D), além das salas Macro XE (2D e 3D), salas 4DX (2D e 3D) nas salas Júnior, na sala VIP Lases (2D e 3D) e na sala IMAX.

O filme “Pantera Negra: Wakanda Para Sempre” está com promoção especial para o balde de pipoca. Na compra de um por R$25, o cliente leva o balde e a pipoca.

Durante o período da ação o público terá a oportunidade de conferir a estreia da nova animação da “Mundo Estranho”, do longa coreano “Força Bruta” e do romance “Sra. Harris Vai a Paris”. Além de

outros filmes em cartaz como: “Pantera Negra: Wakanda Para Sempre”, “Adão Negro”, e “Nada É Por Acaso”.

A promoção é válida em todos os complexos da Cinépolis e as compras dos ingressos poderão ser feitas nas bilheterias, ATMs ou por meio do site.

