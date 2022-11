Ingressos para Festa Onda tem virada de preço; saiba detalhes

Foto: Divulgação

Os ingressos para a Festa Onda, que acontece neste sábado (5), no Espaço Marés, no Centro de Convenções, vai sofrer uma mudança na virada de lote, nesta sexta-feira (4).

Quem deseja adquirir as entradas com o preço atual que varia de R$80 à R$280 reais pode realizar a compra de forma online no site da Ticker Maker. Há opções open bar, ingresso amigo, inteira e meia entrada.

Entre as atrações, Telefunksoul e DJ RV abrirão a noite, e logo depois Saulo anima a festa. Além disso, a festa promete uma atração surpresa que vai animar o público até a chegada de Dennis DJ, que será seguido por KVSH. O encerramento fica por conta da dupla Onda Crew até o último segundo do amanhecer.

Foto: Divulgação

O acesso será pela orla, através do Parque dos Ventos, e a festa contará com área coberta nos dois espaços (Funzone e Open Bar Premium). Na entrada, um ambiente instagramável em parceria com a Unifacs Digital, uma das patrocinadoras do evento, produzirá vídeos do público em 360° com tomadas aceleradas e em slow motion para captar a alegria de todos os ângulos.

A Festa Onda tem o patrocínio da Absolut, Beefeater, Chivas12, Beats Senses, Budweiser, Don Luiz, Salvador Shopping, Red Bull, Intercity, Indaiá e Bet Nacional. A mudança de lote vai valer a partir das 23h59 para os dois setores: Funzone (com classificação etária de 16 anos) e o já tradicional Open Bar Premium (para maiores de 18 anos).

