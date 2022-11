Ingressos para sessões de ‘Harry Potter e a Câmara Secreta’ começam a ser vendidos na sexta (11); saiba como comprar

Foto: Divulgação/Warner

Após “Harry Potter e a Pedra Filosofal” ser exibido nos cinemas em comemoração aos 20 anos do lançamento do primeiro filme, a continuação da série, “Harry Potter e a Câmara Secreta” também será relançado nas telonas pelo mesmo motivo.

As sessões exclusivas acontecem no dia 26 de novembro, e a venda de ingressos começa nesta sexta-feira (11) e podem ser adquiridos online ou nas bilheterias dos cinemas. Em Salvador, o filme vai ser exibido nos cinemas da UCI Orient, no Shopping da Bahia, Shopping Barra e Shopping Paralela.

Baseada no segundo livro da saga, o filme foi lançado nos cinemas em 2002 e consolidou de vez a história do bruxo nas telonas. Ele arrecadou cerca de 880 milhões de dólares e possui momentos lembrados até hoje, como o voo de carro enfeitiçado e a batalha contra as aranhas gigantes.

Leia mais sobre Cinema no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.