‘Início de uma era’, diz Bianca sobre o nova música, ‘Jogadinha’

Foto: Divulgação

MC Bianca iniciou uma nova era na música nesta reta final de ano. Cria dos Campos dos Goytacazes, Rio de Janeiro, a artista de 21 anos se juntou ao cantor PTKA e ao DJ Pedro Henrique em ‘Jogadinha’. Em entrevista ao iBahia, a funkeira entregou detalhes sobre a criação da música, principais referências no clipe e projetos para 2023.

“A música chegou em mim pelo Pedro, que é uma pessoa que já está na minha vida há muito tempo. Eu passei umas ideias para ele, que eu queria um funk […] Ele chegou em mim e falou: ‘Bianca, pelas suas ideias eu tenho um som que você gostar’. E eu amei a música, achei a minha cara. E aí eu falei para a gente trabalhar a música de uma forma legal, com clipe”, contou Bianca.

Para o clipe, a artista buscou referência em dois grandes artistas: Anitta e Justin Bieber. “Eu queria muito fazer um clipe com dança e a primeira referência foi o clipe da música “Sorry”, do Justin Bieber. Eu também queria fazer uma coisa com animações, aí veio a segunda referência, a da música “Bang”, da Anitta. Ela [a cantora] é uma super inspiração para mim. O clipe tá aí e eu tô apaixonada”, revelou.

Em 2023, Bianca planeja lançar singles solos, músicas em variados ritmos e também outros feats. “É o início de uma era que vai vir. Esse é um single de entrada da gravadora [a Universal]. A gente tá pensando em coisas grandes. Eu tô no início da minha carreira, eu sou uma menina muito nova, então tem muita coisa para acontecer. Eu sou uma pessoa muito sonhadora, e eu quero colocar todos esses sonhos para fora. Já estamos planejando coisas bem legais”.

A artista estourou nacionalmente com a música “Tudo no Sigilo” (com Vytinho NG) e reafirmou seu nome com “Aí, Preto” (com L7NNON e Biel do Furduncinho). Questionada sobre o significado de sucesso, a cantora destacou: “Pra estourar tem que ter trabalho. A fórmula secreta para o sucesso é o trabalho”.

“Meu principal sonho hoje é ser reconhecida pela minha arte. A gente tá caminhando nessa escadinha. As pessoas conhecem as músicas [‘Aí Preto’ e ‘Tudo no Sigilo’] mas não sabem quem é que canta. Por causa da pandemia eu não consegui sair pra rua, fazer show, fazer com que as pessoas soubessem que era eu. Hoje eu já dei dois passos nessa escadinha”, pontuou.

Rock In Rio 2022

A funkeira fez uma participação especial no show de Camila Cabello durante o Rock In Rio, no dia 10 de setembro. Ela também se apresentou com um show solo no palco Supernova, no dia 11. Até o momento, Bianca não consegue descrever com palavras a sensação de ter feito algo tão grande em pouco tempo de carreira.

“Foi muito doido. É algo que eu ainda não tenho noção. Eu não lembro exatamente como é que foi, só tenho uns flashs na minha cabeça. Foi um sonho. Até hoje que eu vejo os vídeos […] eu sou nova, com uma carreira nova e isso é muito grande. Eu não imaginava que isso fosse acontecer agora”, disse ela. A brasileira criou uma relação de amizade com Cabello, que morre de amores por Bianca e a apelidou de “gostosa”.

Apaixonada pela região nordeste do país, Bianca revelou que ama o carnaval de Salvador e planeja conhecer a folia logo em breve. “Eu amo o Nordeste. Só fui em Fortaleza e Recife e morro de vontade de ir na Bahia. Meu sonho de princesa é ir pra Salvador. Eu ia me perder nesse lugar“, finalizou.

