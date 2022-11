inscrição vai até a próxima semana

Estamos entrando na reta final do prazo para o processo de autodeclaração para o recebimento do programa Pix Caminhoneiro. Segundo as informações oficiais, os cidadãos que ainda não realizaram o procedimento, mas que ainda desejam entrar no projeto, podem fazer a atualização dos dados até a próxima semana, mais precisamente até o dia 7 de novembro.

Quem ainda não se inscreveu, e decidir fazer a autodeclaração dentro do prazo exigido, terá mais uma chance de ser selecionado pelo Ministério do Trabalho e da Previdência. Quem passar pela seleção, conseguirá receber o saldo da quinta e penúltima parcela do Pix Caminhoneiro, que está marcada para ser liberada no próximo dia 19 de novembro.

O Pix Caminhoneiro foi aprovado pelo Congresso Nacional no último mês de julho. O projeto é parte integrante da PEC dos Benefícios, texto que liberou mais de R$ 40 bilhões para os pagamentos de programa sociais pelo Governo Federal. Especificamente sobre o Pix Caminhoneiro, o valor mensal dos repasses é de R$ 1 mil.

Como fazer a autodeclaração

A autodeclaração é uma espécie de atualização do Termo de Registro pela Associação Nacional de Transportes Terrestres (ANTT). Podem fazer a atualização, as pessoas que já têm registro de no RNTR-C, mas que não registraram nenhum tipo operação de transporte de cargas neste ano.

Para atualizar o sistema, o cidadão poderá abrir o Portal Emprega Brasil na internet. No site, basta buscar a opção de Autodeclaração do Termo de Registro do TAC. Também é possível acessar as informações através do sistema do aplicativo da Carteira de Trabalho Digital.

Além do Pix Caminhoneiro

Com o resultado das eleições, é possível que algumas pessoas acabem acreditando na ideia de que os benefícios sociais deixarão de serem pagos. Contudo, isto não é verdade. O calendário de liberações dos projetos seguem valendo normalmente.

Veja abaixo o calendário oficial do Pix Caminhoneiro:

1ª e 2ª parcelas: 9 de agosto

3ª parcela: 24 de setembro

4ª parcela: 18 de outubro

5ª parcela: 19 de novembro

6ª parcela: 10 de dezembro

Além disso, o auxílio-taxista também segue sendo pago normalmente. Nos meses de novembro e dezembro, os dois projetos farão pagamentos de R$ 1 mil cada um.

Calendário do auxílio-taxista:

1ª e 2ª parcelas: 16 de agosto

1ª e 2ª parcelas: 30 de agosto

3ª parcela: 24 de setembro

4ª parcela: 18 de outubro

5ª parcela: 19 de novembro

6ª parcela: 10 de dezembro

Continuidade do Pix Caminhoneiro

Como dito, o programa Pix Caminhoneiro é um projeto social que nasceu dentro da PEC dos Benefícios. O documento indica que os pagamentos deste benefício só devem seguir até o final deste ano. Assim, ao menos até aqui não há previsão de continuidade do projeto para o próximo ano.

Informações de bastidores indicam que o governo do presidente eleito não deve fazer um esforço para manter as liberações nem do Pix Caminhoneiro e nem mesmo do auxílio-taxista.

O foco do presidente eleito é manter o Auxílio Brasil no valor de R$ 600 e o aumento real do salário mínimo também para o próximo ano. Estas mudanças não dependem apenas de Lula, pois também precisam ser aprovadas pelo Congresso Nacional.

Nesta quinta-feira (3), o vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB) realizou uma série de reuniões com membros do Congresso e do Palácio do Planalto para conseguir chegar em definições sobre estes temas.