Inscrições para 5ª edição da ‘Corrida da Advocacia’ estão abertas

Evento de lançamento reuniu autoridades no Shopping da Bahia na segunda-feira (21) | Foto: Divulgação

A quinta edição da “Salvador 10 milhas – Corrida da Advocacia” está com inscrições abertas e valores promocionais para as 300 primeiras pessoas a se inscrever. A inscrição pode ser feita on-line. A prova acontece no dia 26 de março de 2023.

A corrida já é parte do calendário de celebração do aniversário de Salvador, que acontece no dia 29 de março. A competição tem duas largadas simultâneas no Rio Vermelho e na Avenida Contorno, no Comércio.

A Corrida da Advocacia acontece há mais de cinco anos e na última edição da corrida, o evento bateu seu próprio recorde e reuniu 3.000 corredores. Este ano, o evento tem o tema “Há 5 anos mais que uma corrida. Um passeio pela história “, em homenagem às paisagens que fazem parte do percurso e são os cartões postais de Salvador.

O incentivo a prática esportiva é um dos objetivos da promoção da corrida, segundo Maurício Leahy, presidente do Caixa de Assistência da Advocacia da Bahia (CAAB). “Ficamos felizes com o sucesso da prova e com o crescente número de colegas participantes a cada ano”, ele afirma.

Leia mais sobre Esportes no iBahia.com e siga o portal no Google Notícias.