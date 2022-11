Inscrições para AfroEstima Salvador seguem abertas; veja detalhes

Foto: Montagem/Divulgação

Monique Evelle, fundadora da Inventivos, Karine Oliveira, CEO da Wakanda Educação e Paulo Rogério Nunes, autor do livro Oportunidades Invisíveis, passaram a integram o curso de capacitação AfroEstima Salvador. O projeto iniciou as aulas nesta segunda-feira (7). As inscrições são gratuitas e seguem abertas no site da iniciativa.

O módulo de Mentoria terá a titularidade de Monique Evelle com a equipe da Inventivos, uma plataforma que ajuda pequenos empreendedores a criar e evoluir seus negócios. Monique Evelle é empresária, comunicadora e consultora de inovação. Nascida e criada no bairro Nordeste de Amaralina, possui experiência com empreendedorismo de mais de 12 anos, sendo destaque como uma das maiores empreendedoras do Brasil pela Revista Forbes dos Estados Unidos.

As mentorias também serão oferecidas por Paulo Rogério Nunes e uma equipe da Black Star, sua empresa de consultoria e investimentos. Paulo Rogério nasceu no Subúrbio Ferroviário, é publicitário, empreendedor, sócio investidor da AFRO.TV e da empresa de atração de investimentos, AFAR Ventures. Em 2018 foi considerado um dos 100 afrodescendentes mais influentes do mundo pela MIPAD e um dos 100 inovadores fora do Vale do Silício pela revista Rest of the World.

Para a disciplina Introdução ao Empreendedorismo, Karine Oliveira e uma equipe de tutores da Wakanda Educação foram convidados a ensinar aos alunos que estão no começo da jornada empreendedora, os seguintes processos: autoconhecimento, perfil do empreendedor, criatividade, desenvolvimento da visão, identificação de oportunidades e a validação de uma ideia.

Karine é empresária e fundadora da Wakanda Educação, uma empresa que há 3 anos traduz conteúdos do empreendedorismo tradicional para a linguagem informal e regional através de cursos de formação, fortalecendo negócios periféricos e por necessidade. Ela saiu do bairro do Engenho Velho da Federação para ser considerada uma das mentes brilhantes pela Forbes Under 30 no ano de 2020.

O projeto faz parte de um guarda-chuva de iniciativas voltadas para o público afroempreendedor e mira o desenvolvimento do Turismo Afro da cidade. A ação é uma iniciativa da Prefeitura de Salvador, através da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo, PRODETUR Salvador e Secretaria Municipal da Reparação e tem financiamento do BID – Banco Interamericano de Desenvolvimento.

Início das aulas: 7 de novembro.

Locais: Pelourinho, Rio Vermelho, Itapuã, Liberdade e Ilha de Bom Jesus dos Passos.

Inscrições: afroestimasalvador.com.br/inscrições

