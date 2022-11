Inscrições para festival Filmaê 2023 começam em 1º de dezembro

Foto: Divulgação

A 3ª edição do Festival Filmaê já tem data marcada. O festival de cinema acontece no Espaço Cultural Renato Russo, em Brasília, no dia 10 de fevereiro de 2023. Aqueles que tem interesse de participar poderão inscrever seus filmes on-line a partir do dia 1º de dezembro.

O festival retornar ao modelo presencial depois de três anos e o critério principal para a inscrição dos filmes é que eles tenham sido feitos através de dispositivos móveis como smartphones e tablets. A programação da Filmaê inclui a competitiva de filmes nacionais, que é dividida em 13 categorias.

Dentre os critérios secundários que serão analisados estão a duração do filme, que deve ter entre 1 e 15 minutos, produzidos a partir de janeiro de 20219. Além disso, os produtos devem ter sido dirigidos por brasileiros ou estrangeiros, residentes no Brasil há pelo menos 2 anos e não incitarem violência, homofobia, racismo e crueldade contra animais.

Serão exibidos curtas internacionais, haverá oficinas formativas, rodas de conversa e ambiente de negócios. O festival tem duração de 4 dias e tem como objetivo revelar novos talentos, democratizar a produção cinematográfica e inclusão.

Todas as informações sobre o regulamento, informações sobre a vinheta e o calendário do Filmaê podem ser conferidos on-line. Mais informações sobre o festival podem ser acompanhas pelo instagram.

