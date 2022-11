INSS inicia pagamento em dobro em novembro; confira

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) iniciou os pagamentos dos benefícios de novembro e do 13º salário na última quinta-feira (24).

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) iniciou os pagamentos dos benefícios de novembro na última quinta-feira (24). Lembrando que neste mês também será repassada a parcela única do 13º salário aos segurados que começaram a receber algum benefício previdenciário a partir de maio de 2022.

Serão contemplados mais de 36 milhões de pessoas recebem aposentadorias, pensões e auxílios. Contudo, vale ressaltar que o calendário será muito impactado com os jogos da seleção brasileira na Copa do Mundo no Qatar. Sendo assim, as agências do INSS funcionarão nos seguintes horários nos dias das disputas do Brasil:

Jogo às 12h (meio-dia): agências fechadas;

Jogo às 13h: atendimento até as 11h, horário de Brasília;

Jogo às 16h: atendimento até as 14h, horário de Brasília.

Calendário de novembro do INSS

O pagamento do INSS ocorre de acordo com o dígito final do número de inscrição do benefício. Ao conferir a numeração, lembre-se de desconsiderar o algarismo verificador (aquele que se encontra após o traço). Veja um exemplo:

Supondo que o número de inscrição seja 123.456.789-0, o dígito final será o 9, e não o 0 que corresponde ao verificador.

Entendido isto, abaixo, confira as datas de pagamento do INSS referentes ao mês de novembro e 13º salário.

Para quem recebe um salário mínimo:

Final 1: 24 de novembro;

24 de novembro; Final 2: 25 de novembro;

25 de novembro; Final 3: 28 de novembro;

28 de novembro; Final 4: 29 de novembro;

29 de novembro; Final 5: 30 de novembro;

30 de novembro; Final 6: 1 de dezembro;

1 de dezembro; Final 7: 2 de dezembro;

2 de dezembro; Final 8: 5 de dezembro;

5 de dezembro; Final 9: 6 de dezembro;

6 de dezembro; Final 0: 7 de dezembro.

Para quem recebe acima do salário mínimo:

Final 1 e 6: 1 de dezembro;

1 de dezembro; Final 2 e 7: 2 de dezembro;

2 de dezembro; Final 3 e 8: 5 de dezembro;

5 de dezembro; Final 4 e 9: 6 de dezembro;

6 de dezembro; Final 5 e 0: 7 de dezembro.

Consulta dos benefícios

A verificação das informações sobre o benefício pode ser feita através dos seguintes canais e das seguintes formas:

Site Meu INSS

Acesse o portal Meu INSS pelo navegador; Clique em “Entrar com Gov.br”; Procure a opção “Extrato de Pagamento de Benefício”.

Aplicativo Meu INSS

Instale o aplicativo Meu INSS, disponível para Android e iOS; Faça login com os dados pessoais registrados na plataforma; Clique em “Entrar”; Selecione o botão “Extrato”.

Central de Atendimento 135

Também há opção de consultar as informações pela central de atendimento do INSS, no número 135 (disponível de segunda a sábado, das 7 horas às 22 horas – sem cobrança de taxas).