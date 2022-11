INSS paga benefício de até R$ 1.212 na próxima semana

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS), libera a partir da próxima quinta-feira (24), o pagamento aos beneficiários do BPC (Benefício de Prestação Continuada) referente ao mês novembro. Este grupo recebem uma quantia equivalente a um salário mínimo vigente (R$ 1.212 em 2022). Os repasses vão até o dia 7 de dezembro.

Como funciona o BPC?

A política de Assistência Social, gerida pelo Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome (MDS) é destinada a idosos a partir de 65 anos ou pessoas com algum tipo de deficiência, de qualquer idade. O valor pago pelo governo é fixado em um salário mínimo vigente (R$ 1.212 em 2022). Em suma, as regras para receber o BPC são as seguintes: Ter idade mínima de 65 anos;

Ter deficiência (qualquer idade);

Ser brasileiro nato ou naturalizado;

Ter nacionalidade portuguesa, desde que comprove residir no Brasil;

Estar com a inscrição atualizada no CadÚnico há menos de dois anos;

há menos de dois anos; Possuir renda familiar de até 1/4 do salário mínimo (R$ 303) por pessoa;

Não receber outro benefício do INSS, como seguro-desemprego, aposentadoria e pensão, nem mesmo de outro regime.

Pagamento do BPC

O cronograma de pagamentos do benefício é o mesmo que o do INSS, uma vez que é a autarquia que realiza os repasses. As datas são definidas de acordo com o último número antes do dígito verificador (número após o traço). Exemplo, o número 123.456.789-0, neste caso o número a ser considerado é o 9 (último número antes do traço).

Veja o calendário de novembro a seguir:

Benefício final 1: 24 de novembro;

Benefício final 2: 25 de novembro;

Benefício final 3: 28 de novembro;

Benefício final 4: 29 de novembro;

Benefício final 5: 30 de novembro;

Benefício final 6: 01 de dezembro;

Benefício final 7: 02 de dezembro;

Benefício final 8: 05 de dezembro;

Benefício final 9: 06 de dezembro;

Benefício final 0: 07 de dezembro.

Como solicitar o BPC

Embora seja gerenciado e pago pelo INSS, o BPC não se refere a uma espécie de aposentadoria. Para receber os valores, os segurados não necessitam contribuir previamente com a Previdência Social. No entanto, o benefício não garante o recebimento de gratificações previdenciárias, como 13º salário e pensão por morte.

Veja o passo a passo para solicitar o benefício:

Acesse o app Meu INSS (disponível para Android e iOS); Faça o login, caso seja o primeiro acesso faça um cadastro; Na página inicial, clique na opção “Agendamentos/Solicitações”; Feito isto, toque em “Novo Requerimento”; Agora selecione o serviço que deseja; Em seguida, clique em “Atualizar”; Confira ou altere os dados de contato; Para finalizar, toque em “Avançar”.

Como consultar o pagamento?

O segurado poderá consultar informações sobre o salário extra das seguintes formas:

Site Meu INSS

Acesse o portal Meu INSS pelo navegador; Clique em “Entrar com Gov.br”; Procure a opção “Extrato de Pagamento de Benefício”.

Aplicativo Meu INSS

Instale o aplicativo Meu INSS, disponível para Android e iOS; Faça login com os dados pessoais registrados na plataforma; Clique em “Entrar”; Selecione o botão “Extrato”.

Central de Atendimento 135

Também há opção de consultar as informações pela central de atendimento do INSS, no número 135 (disponível de segunda a sábado, das 7 horas às 22 horas – sem cobrança de taxas).