INSS paga benefício de outubro para novos grupos nesta quinta (03/11); veja quem recebe

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) paga nesta quinta-feira (03) o benefício de outubro aos segurados que recebem apenas um salário mínimo que possuem o número do benefício terminado em 7, e aos beneficiários que ganham mais que o piso nacional que têm o final do benefício 2 e 7.

O calendário de pagamentos é dividido em duas categorias, uma destinada aos segurados que recebem apenas um salário mínimo e outra aos beneficiários que ganham acima do piso nacional, como referido logo acima. Os repasses vão até o dia 8 de novembro.

Serão contempladas cerca de 36 milhões de pessoas com direito aos benefícios do INSS. Desse total, 60% recebem um salário mínimo, atualmente em R$ 1.212. Contudo, alguns segurados podem recebem acima desse valor, limitado ao teto da autarquia, sendo de R$ 7.087,22 em 2022.

Como consultar os valores?

O repasse do benefício pode ser consultado através da central de atendimento do INSS, no número 135. Ao ligar, será necessário informar o número do CPF e confirmar algumas informações cadastrais, de forma a evitar fraudes. O atendimento está disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h.

Também é possível verificar as informações do benefício através do site Meu INSS, que reúne diversos serviços do INSS. Feito o login, na tela inicial, basta clicar na opção “Extrato de Pagamento” e acessar o extrato e todos os detalhes sobre o pagamento do benefício.

Por fim, se preferir, o segurado pode realizar a consulta pelo aplicativo Meu INSS, disponível para Android e iOS. Assim como no site, inicialmente, será preciso fazer o login para ter acesso aos serviços disponíveis na plataforma, bem como ao histórico de pagamento do abono.

Calendário de outubro do INSS

Veja as datas de pagamento dos benefícios do INSS.

Para quem recebe um salário mínimo: Final do número de benefício 1: 25 de outubro;

Final do número de benefício 2: 26 de outubro;

Final do número de benefício 3: 27 de outubro;

Final do número de benefício 4: 28 de outubro;

Final do número de benefício 5: 31 de outubro;

Final do número de benefício 6: 01 de novembro;

Final do número de benefício 7: 03 de novembro;

Final do número de benefício 8: 04 de novembro;

Final do número de benefício 9: 07 de novembro;

Final do número de benefício 0: 08 de novembro. Para quem recebe acima do salário mínimo: Final do número de benefício 1 e 6: 01 de novembro;

Final do número de benefício 2 e 7: 03 de novembro;

Final do número de benefício 3 e 8: 04 de novembro;

Final do número de benefício 4 e 9: 07 de novembro;

Final do número de benefício 5 e 0: 08 de novembro.