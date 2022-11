INSS pagará novo lote do 13º salário em novembro; veja o calendário

No mês de novembro, o INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) pagará em parcela única o 13° salário para quem começou a receber benefício a partir de maio deste ano. Quem já recebeu o salário extra entre os meses de abril e junho não terão acesso ao novo repasse.

Normalmente, o INSS paga o 13º salário em duas parcelas 50% cada, com possível desconto do Imposto de Renda na segunda. Porém, quem começou a receber o benefício em maio receberá o benefício em cota única. Lembrando que o valor é proporcional aos pagamentos recebidos no ano.

Os novos segurados terão acesso ao salário extra no mês de novembro de 2022, seguindo o calendário padrão da autarquia. O pagamento é realizado conforme o número final do benefício, sem considerar o dígito verificador, que fica após o hífen.

Quem terá direito ao novo 13º salário do INSS?

Segundo as informações da autarquia, poderão receber os valores os segurados que recebem os seguintes abonos:

Aposentadorias;

Auxílio-doença;

Auxílio-acidente;

Auxílio-reclusão;

Pensão por morte;

Salário maternidade.

Ficarão de fora dos pagamentos os cidadãos que são contemplados com o Benefício de Prestação Continuada (BPC) e com a Pensão Vitalícia.

Como consultar o 13º salário do INSS?

O segurado poderá consultar informações sobre o salário extra das seguintes formas:

Site Meu INSS

Acesse o portal Meu INSS pelo navegador; Clique em “Entrar com Gov.br”; Procure a opção “Extrato de Pagamento de Benefício”.

Aplicativo Meu INSS

Instale o aplicativo Meu INSS, disponível para Android e iOS; Faça login com os dados pessoais registrados na plataforma; Clique em “Entrar”; Selecione o botão “Extrato”.

Central de Atendimento 135

Também há opção de consultar as informações pela central de atendimento do INSS, no número 135 (disponível de segunda a sábado, das 7 horas às 22 horas – sem cobrança de taxas).

Calendário do 13º salário do INSS

Para quem recebe um salário mínimo:

Benefício final 1: 24 de novembro;

Benefício final 2: 25 de novembro;

Benefício final 3: 28 de novembro;

Benefício final 4: 29 de novembro;

Benefício final 5: 30 de novembro;

Benefício final 6: 01 de dezembro;

Benefício final 7: 02 de dezembro;

Benefício final 8: 05 de dezembro;

Benefício final 9: 06 de dezembro;

Benefício final 0: 07 de dezembro.

Para quem recebe acima de um salário mínimo:

Benefício final 1 e 6: 01 de dezembro;

Benefício final 3 e 8: 05 de dezembro;

Benefício final 4 e 9: 06 de dezembro;

Benefício final 5 e 0: 07 de dezembro.

Benefício final 2 e 7: 02 de dezembro.