INSS: Prova de Vida voltará a ser obrigatória em janeiro de 2023

Devido as restrições sociais ocasionas pela pandemia da Covid-19, o Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) teve que suspender a realização da prova de vida por parte de seus segurados. O procedimento é necessário para que o pagamento do benefício continue sendo realizado aos segurados, uma vez que será comprovado que ainda estão vivos aptos ao recebimento do abono.

Prova de vida volta em 2023

A partir de 2023, a prova de vida voltará a ser obrigatória, desse modo, na falta da comprovação, os aposentados e pensionistas da autarquia poderão ter seus benefícios bloqueados. No entanto, o modelo para realizar o procedimento foi atualizado. Agora, o procedimento será feito de forma automática.

O INSS realizará um cruzamento de dados a partir de bancos como o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e outros órgãos públicos. Vale ressaltar que a medida atinge 36 milhões de pessoas, que não precisarão mais se deslocar anualmente a uma agência bancária para realização da comprovação de fé.

“O INSS proverá meios, com parcerias, para que o servidor, os Correios ou essa entidade parceira vá à residência do beneficiário e faça a captura biométrica na porta do segurado, para que ele não saia mais de sua residência”.

Novas regras começam a valer em janeiro

Novos meios permitirão a comprovação de vida a partir do próximo ano. Confira quais:

Acesso ao Meu INSS;

Atendimento de perícia médica, por videoconferência ou presencial;

Atendimento pelo SUS ou na rede conveniada;

Atendimento presencial nas agências do INSS ou por reconhecimento biométrico;

Atualizações no CadÚnico;

Cadastro ou recadastramento nos órgãos de trânsito ou segurança pública;

Declaração de Imposto de Renda, como titular ou dependente;

Emissão ou renovação de Alistamento Militar;

Emissão ou renovação de Carteira de Identidade; ou

Emissão ou renovação de Carteira de Motorista;

Emissão ou renovação de Carteira de Trabalho;

Emissão ou renovação de outros documentos oficiais que necessitem da presença física do usuário ou reconhecimento biométrico;

Emissão ou renovação de Passaporte;

Realização de empréstimo consignado por reconhecimento biométrico;

Recebimento do pagamento de benefício com reconhecimento biométrico;

Vacinação;

Votação nas eleições.

Prova de vida voluntária pelo gov.br

Vale ressaltar que até a chegada de 2023, o segurado pode fazer a prova de vida. Esse procedimento pode ser realizado de forma simples através do aplicativo gov.br pela biometria facial. Veja o passo a passo a seguir:

Baixe e acesse o aplicativo gov.br; Caso ainda não possua uma conta gov.br, crie uma; Ao acessar o aplicativo, clique em “Serviços”; Na sequência, toque em “Prova de vida” e depois em “Histórico de Prova de vida”; Feito isto, selecione a “Prova de vida pendente”; Na tela “Autorização”, clique em “Autorizar”; Siga as instruções para fazer o reconhecimento facial; Depois do reconhecimento facial, clique em “OK”; Na tela de “Autorização”, o status da sua “Prova de Vida” mudará para “Autorizado”; Acompanhe o resultado do procedimento pelo site da instituição pagadora.