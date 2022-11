INSS: Segurados em reabilitação profissional devem passar por perícia médica

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) publicou, no dia 1° de novembro, a Portaria n°1514 que retorna com as avaliações do Programa de Reabilitação Profissional.

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) publicou, no dia 1° de novembro, a Portaria n°1514 que retorna com as avaliações do Programa de Reabilitação Profissional. Desse modo, em breve, os segurados deverão ser convocados para passar pela perícia médica. Vale ressaltar que o Programa de Reabilitação Profissional foi suspenso durante a pandemia da Covid-19, considerando as regras de restrição social. No entanto, agora, o INSS retoma o processo de avaliação para o encaminhamento do segurado ao exame médico. A intenção é garantir que os segurados que não fizeram a reabilitação façam nesta nova rodada. “Todos os processos de Reabilitação Profissional em que a Data de Comprovação da Incapacidade estabelecida na última perícia médica esteja vencida a mais de 365 dias“. Segundo a autarquia, cerca de 45 mil segurados devem ser convocados. Essa notificação deve ser enviada por meio de carta, e-mail, ou por contato via telefone, feita pelas Equipes de Reabilitação Profissional das Gerências Executivas do INSS. Recebendo a convocação, o segurado precisa agendar uma perícia médica junto ao INSS. Dessa forma, caso a perícia conclua que o segurado ainda não está apto para sair da reabilitação profissional, ele seguirá participando do programa da autarquia. O que devo fazer se for convocado? Quem for convocado, deverá realizar à perícia médica para comprovação dos requisitos necessários para a manutenção do benefício. Na hipótese de não comparecimento ao exame, o segurado terá o seu pagamento cortado, seguido de cancelamento total do benefício caso a situação permaneça. Cabe salientar que para a perícia será necessário a apresentação de documentos médicos que comprovem a incapacidade, como atestados, laudos, exames etc. Como consultar os benefícios do INSS? O repasse do benefício pode ser consultado através da central de atendimento do INSS, no número 135. Ao ligar, será necessário informar o número do CPF e confirmar algumas informações cadastrais, de forma a evitar fraudes. O atendimento está disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h. Também é possível verificar as informações do benefício através do site Meu INSS, que reúne diversos serviços do INSS. Feito o login, na tela inicial, basta clicar na opção “Extrato de Pagamento” e acessar o extrato e todos os detalhes sobre o pagamento do benefício. Por fim, se preferir, o segurado pode realizar a consulta pelo aplicativo Meu INSS, disponível para Android e iOS. Assim como no site, inicialmente, será preciso fazer o login para ter acesso aos serviços disponíveis na plataforma, bem como ao histórico de pagamento do abono. Veja o que é sucesso na Internet: