INSS terá nova revisão dos benefícios; veja mais detalhes

O INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) já está com sua próxima revisão prevista. A intenção é verificar os revisar benefícios previdenciários com suspeitas de irregularidades. O anúncio foi feito mediante a publicação no Diário Oficial da União.

Quais beneficiários passarão pela revisão?

De acordo com o Ministério do Trabalho e Previdência, as verificações incluem os beneficiários dos seguintes abonos:

Vale ressaltar que outros benefícios de caráter previdenciário, trabalhista, assistenciais e tributários também estão incluídos, no entanto, o documento não menciona quais são eles.

Todavia, o foco da revisão estará nos beneficiários que recebem o auxílio por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença), que estão com documentos em falta no cadastro de liberação.

Além disso, serão verificados aqueles que não possuem uma data de concessão ou estão há mais de seis meses sem passar pela perícia médica. Em relação ao BPC, a revisão se aplica aos cadastros que não são verificados há mais de dois anos.

Como funcionará a revisão do INSS?

Os segurados que estão em uma das situações citadas acima serão convocados para a reavaliação do benefício e deverão realizar a perícia médica. Essa notificação é enviada através dos canais de atendimento do INSS, como:

Caixa eletrônico do banco onde o segurado recebe o benefício, aplicativo ou site Meu INSS, por SMS (mensagem de texto), por correspondência, em formato de carta simples enviada ao endereço cadastrado pelo beneficiário.

De acordo com a autarquia, boa parte dos segurados farão a perícia médica com o intuito de confirmar suas informações e conseguir garantir o pagamento do seu benefício. Caso o procedimento não seja realizado, o segurado poderá ter o benefício cortado.

Na prática, os beneficiários convocados à perícia terão que apresentar ao INSS os documentos necessários para conseguir a manutenção do pagamento do abono. Tais podem ser: documentos pessoais, exames, laudos médicos, entre outros semelhantes.

Pagamento de outubro e novembro do INSS

Os repasses de outubro ainda estão sendo realizados pelo INSS, contudo, quem já recebeu os valores aguardam a liberação dos pagamentos de novembro. Confira os calendários a seguir:

Para quem recebe um salário mínimo

OUTUBRO

01/11 – final do número do benefício 6;

03/11 – final do número do benefício 7;

04/11 – final do número do benefício 8;

07/11 – final do número do benefício 9;

08/11 – final do número do benefício 0.

NOVEMBRO

24/11 – final do benefício 1;

25/11 – final do benefício 2;

28/11 – final do benefício 3;

29/11 – final do benefício 4;

30/11 – final do benefício 5;

01/12 – final do benefício 6;

02/12 – final do benefício 7;

05/12 – final do benefício 8;

06/12 – final do benefício 9;

07/12 – final do benefício 0.

Para quem recebe mais de um salário mínimo

OUTUBRO

01/11 – final do número do benefício 1 e 6;

03/11 – final do número do benefício 2 e 7;

04/11 – final do número do benefício 3 e 8;

07/11 – final do número do benefício 4 e 9;

08/11 – final do número do benefício 5 e 0.

NOVEMBRO

01/12 – final do número do benefício 1 e 6;

02/12 – final do número do benefício 2 e 7;

05/12 – final do número do benefício 3 e 8;

06/12 – final do número do benefício 4 e 9;

07/12 – final do número do benefício 5 e 0.